Met deze tips vergeet je de stress en ga je weer met plezier naar je werk

Minder stressen, korter vergaderen en beter presteren. Dat is wat we allemaal het liefst willen. Maximiliaan Winkelhuis is ruim twintig jaar werkzaam als managementcoach, communicatie- en leiderschapstrainer. Hij is een ervaren steun in de rug voor professionals uit het bedrijfsleven, de media, politiek en de danswereld. ,,Als er teveel op ons bordje ligt en we het gevoel hebben dat we het niet meer afkrijgen, dan ontstaat er stress. De oplossing is om even uit je volle hoofd te gaan en terug te keren in je lijf.”

Tip 1: klappen

,,De eerste tip is een makkelijke. Zo nu en dan hebben we donkere gedachte. Je hoofd gaat vastzitten, maar ook je lijf. Je komt er makkelijk uit door met je vlakke hand op je lijf te klappen. Je begint bij je voeten, daarna je enkels benen, billen, borsten. Je slaat geen plekje over. Je activeert je bloedsomloop en het is een heerlijke manier om even energie te pakken. Deze oefening kost je maar een minuutje.”

Quote Na een hazenslaap­je drink ik een glas water en ben ik weer helemaal het mannetje Managementcoach Maximiliaan Winkelhuis

Tip 2: een hazenslaapje

Volledig scherm Maximiliaan Winkelhuis © Privé archief ,,Veel mensen deden en doen het; Leonardo Da Vinci, Edison, Churchill, Dali, John F. Kennedy, Clinton en Oprah. Het hazenslaapje. Mensen die dit drie keer in de week doen hebben dertig procent minder kans op een hartinfarct. Na een slaapje ben je alerter en efficiënter. En je kunt het overal doen: in het bezemhok, de vergaderruimte of je auto parkeren in een stil straatje. Toen ik op een reclamebureau werkte, ging ik soms onder mijn bureau liggen. Toen de baas een keer binnen kwam lopen en mij zag liggen moesten we allebei hard lachen. Ach, ik heb er geen schaamte over. Het is namelijk een cadeau aan jezelf. Zorg wel dat je niet langer dan twintig minuten pakt. Anders kom je in een diepe slaap en ben je de rest van de dag grumpy. Na zo’n slaapje drink ik een glas water en ben ik weer helemaal het mannetje.”

Tip 3: maak een kernboodschap

,,Wat wil je dat iemand zich herinnert na jouw presentatie? Vaak vertellen mensen teveel en dan onthoudt het publiek niks. Kies daarom drie onderwerpen of één onderwerp met drie argumenten. Als het er maar één is, dan denkt het publiek dat het maar een ideetje is. Bij twee zaken denken ze dat je niet volledig bent. En als je met vier of meer zaken aan komt dan denken ze dat je belerend bent. Daarom is drie het ideale getal."

,,Schrijf ze op in drie korte zinnen, samen met je slotzin en openingszin. De eerste zin moet interesse opwekken, de slotzin moet het verhaal rond maken. Oefen hardop, leg accenten op bepaalde woorden, laat een pauze vallen en speel met emoties in je stem. Het publiek gaat de dingen onthouden die jij wil. Dit geldt niet alleen voor een presentatie, maar ook voor een belangrijk gesprek met je baas. Zorg dat hij begrijpt waar je heen wil en weet hoe je wil openen en sluiten.”

Tip 4: visualiseer

,,Sociale contacten helpen om te ontspannen. Er zijn altijd wel een paar mensen in je leven die al blij zijn omdat ze het fijn vinden om je te zien. Die kom je niet altijd tegen op de werkvloer. Ben je gestresst? Visualiseer deze mensen dan. Wat zouden ze je dan te zeggen hebben? Vast iets leuks. Geniet van die stem en hoor dat die stem je een positief advies geeft.”

Quote Spreek nu eens alles uit waar je je negatief over voelt. Maak van die woorden een zin en overdrijf Managementcoach Maximiliaan Winkelhuis

Tip 5: lucht geven aan negativiteit

,,Waar we veel last van hebben is dat we oordelen over onszelf en soms hebben we negatieve oordelen over anderen. Spreek nu eens alles uit waar je je negatief over voelt. Maak van die woorden een zin en overdrijf. En die zin spreek je op zoveel mogelijk manieren uit. Van rap tot opera. Bij ‘venting’ geef je uiting aan negativiteit in een humorvolle overdrijving."

,,Ik zat een keer in de trein met een co-trainer richting een klus waarbij twee partijen die elkaar niet lusten moesten fuseren. Mijn collega zei: het voelt niet lekker. We zijn de kop van jut. En dat was ook zo. Toen hebben we een venting gedaan in de trein. Extra tip: doe dit 'opluchtrondje' op een veilige plek, waar je niet gehoord kunt worden. Als er iemand van die organisatie in de trein had gezeten waren we de sjaak.”

Meer tips? Maximiliaan schreef het boek ‘Dansend naar je werk’. 99 manieren om minder te stressen, korter te vergaderen en beter te presenteren.