‘Mijn vrouw is ondernemer en probeert haar zaak staande te houden, ik run thuis de boel’

Tips van experts over thuiswerken met de kinderen in huis lees je hier.

‘De kinderen krijgen deze week voorrang’

Felix Rothuizen (45) werkt voor een klantenservice en doet dat deze dagen vanuit huis. Hij heeft drie kinderen: een zoon van 11 en een tweeling van 4 jaar. Zijn tip: in koppels werken.

,,Ik werk sinds vorige week al thuis omdat ik al een tijd last had van bronchitis. Nu zijn ook de kinderen thuis”, vertelt hij. ,,Thuiswerken is geen probleem. De kinderen thuis ook niet. Maar een combinatie van beide komt niet zo vaak voor en is best lastig”, zegt hij. ,,Je kunt ze niet zomaar in een hoekje neerzetten.”

Ze keken al naar een uitzending van SchoolTV. Ze bouwden met lego. Er werd getekend en er werden dingen gemaakt van strijkkralen. Niets anders dan wat zijn kinderen normaal doen. Het is een bizarre situatie, vindt hij. ,,Mijn vrouw is ondernemer en probeert haar zaak staande te houden, ik probeer hier thuis de boel een beetje te runnen. Ook voor de kinderen is het apart, de hele maatschappij ligt plat. Het is echt onwerkelijk.”

Met zijn collega’s heeft hij een goed systeem ontwikkeld: ,,We zijn in koppels aan het werk. We kijken wat we kunnen doen en als de één even niet in staat is om acute dingen op te pakken, kan de ander het even overnemen. We hebben de hele dag contact via Skype.” En aan het einde van de dag kan hij heel even met zijn kinderen naar het park. ,,De kinderen krijgen deze week voorrang.”

Volledig scherm Arnoud Schmitz © Privéfoto

‘Gym is nu een parcourtje in de woonkamer’

Arnoud Schmitz (36) is business development manager bij softwarebedrijf Drillster en werkt samen met zijn vrouw thuis. Ook hun kinderen van 4 en 7 jaar blijven thuis. Belangrijkste tip: een strak schema.

Ze zagen het afgelopen weekend al wel aankomen, dat de scholen dicht zouden gaan. ,,We hebben toen een schema gemaakt, op sociale media circuleren er een heleboel. Dan weten de kinderen waar ze aan toe zijn. We wisselen schoolwerk af met buitenspelen in de tuin.” Hij en zijn vrouw proberen hun calls voor het werk om en om te plannen en voeren die gesprekken in een aparte ruimte. ,,Dan weten ze ook dat ze ons even niet hoeven te storen”, zegt Schmitz. Mails doet hij beneden aan de eettafel.

,,Ik besef dat het een luxe is dat mijn vrouw en ik allebei thuis zijn. In je eentje is het een stuk lastiger om werk en kinderen te combineren. Nu kunnen we het om en om doen.” Hij merkt dat veel mensen in hetzelfde schuitje zitten en het begrip groot is, bijvoorbeeld als hij en zijn vrouw tegelijkertijd een belletje plegen. ,,Als je iemand belt, hoor je af en toe de kinderen tussendoor. Maar niemand valt daar op dit moment over, iedereen is flexibel.”

Ook voor de kinderen is het gek. ,,De jongste vindt het nog wel prima dat school niet doorgaat. De oudste vindt het juist leuk om te leren. En ze willen ook graag met vriendjes spelen. We hebben nu met de straat afgesproken dat het mag, maar alleen buiten en zo min mogelijk”, vertelt Schmitz. Ook binnenshuis zijn ze creatief. ,,We hebben een halfuurtje tot drie kwartier gym. Een parcourtje in de woonkamer.” En daarna? Daarna weer aan het werk.

Volledig scherm Fiona Kloosterman © Privéfoto

‘In een ontspannen sfeer zoveel mogelijk doen’

Fiona Kloosterman (48) is ondernemer. Veel opdrachten gaan niet door, dus ze had vandaag de tijd om zich te verdiepen in onderwijs op afstand. Ze heeft drie kinderen van 9, 13 en 15 jaar. Haar tip: ontspannen doen wat je kan.

,,Eerlijk gezegd ga ik er langzaam ook wel de lol van inzien”, zegt Kloosterman. Aanvankelijk was het balen: veel van haar trainingen en coachingsessies werden afgezegd. Nu heeft ze zich erbij neergelegd. ,,Ik kan eindelijk dingen doen die al jaren onderaan mijn to-dolijst bungelden. Ik kan nieuwe dingen ontdekken. En nu ben ik aan het vogelen met het onlineprogramma Zoom, ter vervanging van de klaslokaalomgeving. Het biedt ook wel weer nieuwe mogelijkheden.”

Op dit moment zijn haar kinderen nog bij haar ex-partner, dus Kloosterman heeft alle tijd om zich rustig te verdiepen in de lesstof van haar zoon die net binnen is gekomen. Haar eigen werk is eigenlijk een beetje rommelig op dit moment, bekent ze. ,,Ik heb acht hele grote geeltjes rondom mijn laptop geplakt. De grap is ook dat ik eigenlijk totaal niet planmatig ben ingesteld, maar ik denk dat dat wel de truc wordt om dit goed te doen de komende dagen.”

De wekker gaat gewoon op de normale tijd af, de ochtend wordt ingedeeld in tijdblokken en ’s middags zijn ze, als het goed gaat, vrij. ,,Het scheelt dat ze op een leeftijd zijn dat ze het ook begrijpen als ik een coachingsessie moet doen.” Naast structuur vindt Kloosterman het belangrijk dat de sfeer ontspannen is. ,,Een grote kop thee, wat chocola en in ontspannen sfeer zoveel mogelijk doen.”