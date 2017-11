'Mijn werk is het vastleggen van de mooiste dag uit iemands leven'

SERIE: RELAXTE BAANHet werkende leven is drukker dan ooit. We vragen wie de meest relaxte baan van Nederland heeft. Vandaag: huwelijksfotograaf Bas Uijlings (37).

Aan het einde van een drukke periode is huwelijksfotograaf Bas Uijlings uit Hooglanderveen kilo's lichter. Zijn werk is fysiek zwaar, maar mentaal verrijkend en bevredigend. En dat maakt zijn baan 'ongelofelijk relaxed'.

Huwelijksfotografie is de Champions League van de professionele fotografie, vindt Uijlings. “Een huwelijksfotograaf is een allround sportman. Hij is op de huwelijksdag twaalf tot veertien uur achtereen in touw, moet de techniek tot in de puntjes beheersen, doorzien wat er gebeurt en gáát gebeuren, het goede moment kunnen pakken en supersnel werken onder vaak slechte lichtomstandigheden. Voor de perfecte foto van de bruidstaart heb je hooguit één minuut, een paar minuten later is-ie op.”

Dat klinkt niet bepaald relaxed, maar Uijlings denkt daar anders over. “Het komt vooral neer op goed organiseren. Omdat ik alles tot in de puntjes voorbereid en dus tijdens de huwelijksdag volledige controle heb, ervaar ik nooit stress. Integendeel: ik geniet volop. Het contact met het bruidspaar, de muziek, de taart, de lekkere hapjes, de ontroerende momenten: elk huwelijk dat ik fotografeer is ook voor mij een feestje.”

Gouden kooi

Acht jaar geleden stapte Uijlings uit de ‘gouden kooi’ die zijn goedbetaalde baan in de ICT voor hem was geworden. Fotograferen had hij altijd al als hobby gedaan, nu maakte hij er zijn beroep van. En hij bleek er goed in ook: aan de muur van zijn woning in Hooglanderveen prijken de awards die hij won. Begin dit jaar werd hij – voor de tweede achtereenvolgende keer – uitgeroepen tot ‘Beste bruidsfotograaf van Nederland’.

Zijn geheim: “Ik ben heel kritisch op mezelf. Elke foto moet perfect zijn en iets bijdragen aan de beleving van het bruidspaar. Ik hou niet van poseren, maar ben altijd op jacht naar de kleine momenten die tot ontroering of een glimlach leiden. Om dat te bereiken moet je als fotograaf onopvallend zijn. Ik gedraag en kleed me als gast, loop rond, maak een praatje met iedereen. Die werkwijze levert foto’s op die ver boven de middelmaat uitsteken. Soms vindt de bruid mijn foto’s zo mooi dat ze ervan moet huilen."

Exotisch

Uijlings is actief in wat hij ‘het hogere segment’ noemt: bruidsparen die duizenden euro’s over hebben voor een exclusieve bruidsreportage. Daarvoor vliegt hij de wereld over, want trouwen op een exotische locatie is dé trend onder mensen die het kunnen betalen. Maximaal 35 bruidsreportages per jaar maakt hij. Daarvan kan hij – samen met zijn inkomsten uit lezingen, workshops en promotiewerk – uitstekend leven.

Innovatie

Om de concurrentie steeds een stap voor te blijven is hij innovatief. Een van zijn laatste nieuwe diensten: een fotoreportage op een exotische locatie voor paren die eerder gewoon in de druilerige Hollandsche regen zijn getrouwd. “Zo’n extra fotoshoot biedt de ruimte om dingen te doen die op de trouwdag onmogelijk zijn, zoals een duik in de zee, met je trouwkleding aan...”

De perfecte huwelijksreportage is een soort tijdscapsule, meent Uijlings: “Voor het paar gaat de huwelijksdag vaak in een roes voorbij. Pas als ze achteraf de foto’s onder ogen krijgen, ervaren ze wat er die dag allemaal is gebeurd. Helemaal als er inmiddels overleden dierbaren op staan zijn die foto’s voor het paar van onschatbare waarde.”

En ja, hij kan meestal ook al zien welke paren het gaan redden en welke niet. “Dat zie ik aan de manier waarop ze naar elkaar kijken. Als het knettert, zit het wel goed. Maar er zijn ook paren bij wie dat veel minder is en ik denk: hmmm.”