Minder vacatures dan vorig jaar, maar in sommige sectoren nog steeds veel vraag

Toch zijn er ook in deze sectoren inmiddels weer kansen, zegt Hermans. In de provincie Zeeland is het aantal vacatures in de horeca bijvoorbeeld gestegen met 7 procent. ,,Een groot deel van de mensen die in het begin hun baan kwijtraakten in deze sector, hebben we op die manier weer aan het werk geholpen. Het is handig om te weten voor werkenden waar het perspectief ligt. Ook zien we dat meer mensen bereid zijn om wat verder te reizen”, aldus Hermans.



,,We zagen het afgelopen half jaar een enorme groei in de logistiek. Er is ontzettend veel extra werk te doen in deze sector”, zegt Hermans. Toch is het nog even de vraag of dit zo blijft. ,,Dat hangt af van het gedrag van mensen en of mensen online blijven bestellen of het morgen ook weer leuk vinden om naar de winkelstraat te gaan. Dat is heel moeilijk te voorspellen. En die mensen kun je niet zomaar omscholen: iemand die klanten virtueel helpt via een contactcenter heeft totaal ander werk dan een verkoopmedewerker in een winkel.”