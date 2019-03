Minimumloongezin overweldigd door talloze reacties én donaties

Het gezin Rijkens uit Biervliet heeft drie kinderen en een bedrag van 1800 euro per maand om van rond te komen. In een artikel op deze site vertelden ze vorige maand hun verhaal. ,,Ons weekbudget, na aftrek van de vaste lasten, is ongeveer zestig euro. Door de btw-verhoging is alles duurder geworden en onze auto rijdt ook niet op water. Die hebben we echt nodig voor mijn man. Als we honderd euro per maand meer zouden hebben, zou dat al lucht geven”, vertelde Marijke Rijkens.

Ze kregen tientallen reacties op het artikel, een paar lezers doneerden zelfs geld aan het gezin. ,,Dat mensen je wat gunnen, heeft me echt diep geraakt", zegt Marijke Rijkens nu. Zij en haar man kregen persoonlijke berichtjes via Facebook en wildvreemde mensen op straat spraken hen aan. Sommigen wilden geld overmaken, zodat het gezin een dagje uit kon. Een ander had kattenvoer over en wilde dat langsbrengen voor hun kat Kareltje. ,,We doen mee aan zo’n interview omdat we aandacht willen vragen voor minimuminkomens, ik wil me daar hard voor maken. Maar dit overtrof alles, dit had ik nooit verwacht.” Al waren er natuurlijk ook negatieve reacties, geeft ze aan. ,,Die negeren we.”

Dagje Blijdorp

De meest bijzondere reactie? ,,Een meneer zei: ik vind het zo bijzonder dat je dit durft en dat jullie je verhaal hebben gedeeld. Ik maak graag geld over zodat jullie iets leuks kunnen gaan doen.” Natuurlijk gaan ze wel eens naar het bos of naar het strand, maar ze hebben nu voldoende geld voor een groter uitje: het gezin Rijkens is woensdag in de voorjaarsvakantie een dagje naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam geweest. ,,De kinderen zijn echt dierengek. Dus dit is echt heel leuk voor ze”, aldus Marijke Rijkens. Ze lacht: ,,Het enthousiasme spatte eraf toen ik het vertelde. Ze zijn nogal stuiterig vandaag.” De jongste (3) is nog nooit in de dierentuin geweest en maakt al een lijstje naar welke dieren ze wil. ,,De krokodillen en giraffes zijn favoriet.”

Volledig scherm Marijke (35) en Leo Rijkens (37) moeten met drie kinderen maandelijks rondkomen van een minimumloon. Op de achtergrond dochter Eline (3) met poes Kareltje. © Foto: Ramon Mangold