‘Mister BIK’ Hans Vijlbrief: ‘Dit is verstandiger dan verlagen van de winstbelasting’

Poll Bijna 40 procent zou deel van loon inleveren om eigen baan te redden

1 oktober Van alle werknemers wereldwijd is bijna twee vijfde bereid, oftewel 40 procent, om voor een lager salaris te werken, als daarmee banen in het bedrijf gered kunnen worden. Ook zou 30 procent het niet erg vinden om het loon later te ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van salarisdienstverlener ADP.