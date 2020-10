Mufer (38) werkte zich kapot in de slachterij: ‘Op mijn 25ste volledig afgekeurd’

Rotterdammer Mufer Sener (38) ging net klaar met school werken in de slachterij. Als uitbener moest hij stieren van wel 200 kilo tillen en verwerken, funest voor zijn rug. Hij is afgekeurd, maar telt nog altijd zijn zegeningen. ,,Als ik iemand in een rolstoel zie, dank ik God op mijn blote knieën voor mijn hernia.”

,,Als kind droomde ik ervan om piloot te worden. Toen ik wat ouder werd, besefte ik dat een dure pilotenopleiding er voor mij niet inzat. Ik was de jongste uit een gezin met drie broers en een zus, opgroeiend in de Afrikaanderwijk. Mijn vader werkte als inpakker in een kipfabriek in Capelle aan den IJssel. Mijn moeder deed het huishouden. Bij ons thuis werden de eindjes aan elkaar geknoopt.

Rond mijn zestiende kreeg ik een nieuwe droom: uitbener bij een slachterij. Ik deed al vakantiewerk bij een Tilburgs vleesbedrijf, waar ook mijn oudere broer werkte. Laden en lossen, het eenvoudige werk. Maar al snel zei ik: laat mij maar uitbenen. Daar ben ik goed in. Op mijn achttiende kreeg ik een vast contract. School was niets voor mij en de kans om in het slachthuis te werken, liet ik niet liggen.

Quote Per dag moest ik van minstens 38 bouten het vlees van de botten snijden. Verwerkte je meer, dan kreeg je extra uitbetaald

Elke dag reden mijn broer en ik 89 kilometer heen en terug naar ons werk. We werden uitbetaald per bout, ongeveer een kwart van een rund: 1,80 euro per stuk. Per dag moest ik van minstens 38 bouten het vlees van de botten snijden. Als je tijdens je dienst meer vlees verwerkte, kreeg je extra uitbetaald. Daarom werkten wij keihard om een extraatje te verdienen.