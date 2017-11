Nederlandse millennial snakt naar meer vakantie

Voor het onderzoek werden ruim 15.000 werknemers uit 30 landen ondervraagd over hun vakantiegewoontes en –behoeftes. Er werd ook getoetst in hoeverre mensen lijden aan ‘vakantiedeprivatie’, het niet kunnen opnemen van alle vakantiedagen in een jaar of het gevoel dat je niet genoeg vakantietijd hebt.

Opvallend is dat er in Nederland een tevredenheidskloof lijkt te bestaan tussen de jongste categorie werknemers, de millennials, en oudere generaties. In het onderzoek geeft ruim de helft van de millennials aan dat ze te weinig vakantie hebben. In de categorie 35 tot 49-jarigen is dat 37 procent en bij de 50-plussers slechts 20 procent.

Nederlanders zijn relatief tevreden over hun vakantietijd: In totaal zegt 39 procent van de Nederlandse werknemers vakantiegedepriveerd te zijn, maar in bijvoorbeeld Frankrijk is dat 66 procent en in Zuid-Korea maar liefst 81 procent. Alleen de Noren zijn iets minder ontevreden dan de Nederlanders: maar 37 procent zegt daar niet genoeg vakantie te hebben. Van alle Nederlanders ervaren inwoners van Amsterdam het meeste behoefte aan meer vakantie. De helft zegt een vakantiegebrek te ervaren, vergeleken met gemiddeld 37 procent in de rest van het land.

Hoge eisen

Millennials krijgen evenveel vrije dagen als hun oudere collega’s in hetzelfde bedrijf. Hoe kan het dan dat ze het gemiddelde zo ver omhoog trekken? Zijn ze gewoon niet tevreden te krijgen? ,,Het verschil heeft te maken met wat millennials uit hun leven willen halen,’’ zegt Thijs Launspach, psycholoog en auteur van het boek Het Millennial Manifest. ,,Ze stellen hoge eisen aan het leven. Oudere generaties nemen misschien sneller genoegen met minder vakantie als de baan hen voldoening geeft. Maar millennials willen niet hoeven kiezen. Ze zien hun leven pas als geslaagd als ze alles hebben.’’

Nog een mogelijke factor voor de ontevredenheid, zijn de eisen die millennials stellen aan hun vakanties. ,,Iets doorsnees als een weekje kamperen in Frankrijk is niet goed genoeg. Voor veel millennials moeten reizen groots en avontuurlijk zijn, zoals ze dat voorbij zien komen op sociale media. Maar daar heb je vaak ook meer vakantiedagen voor nodig.’’

De hoge eisen die millennials aan het leven stellen, stellen ze vaak ook aan zichzelf. ,,Dit onderzoek laat een gevolg zien van de stress waar veel millennials onder gebukt gaan. Ze geven aan meer vakantie nodig te hebben dan oudere generaties, omdat ze een hogere werkdruk voelen dan die oudere collega’s. Dat ligt voor een deel aan hun eigen werkinstelling. Millennials vergen het uiterste van zichzelf en staan eigenlijk altijd ‘aan’. Het moet altijd beter, vinden ze, en ze weten vaak niet wanneer het genoeg is. Dat zorgt voor veel meer stress op het werk.’’

Meer dan de generaties voor hen gaan millennials gebukt onder de jachtige tijdsgeest. ,,Het leven in het algemeen is veel hectischer en stressvoller geworden. Het is het enige dat millennials kennen. De druk om te presteren is ook veel hoger geworden. Het is daardoor lastiger om nu op te groeien en een carrière op te bouwen dan twintig of dertig jaar geleden.’’