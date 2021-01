Neem je geen coronaprik? Dan wil 36 procent van de werknemers je straks niet op het werk zien

HR-dienstverlener Visma | Raet vroeg ruim 1100 Nederlandse werknemers die nu thuiswerken in een representatief onderzoek naar hun mening over vaccinaties op de werkvloer. Van alle respondenten vindt 36 procent dat werkgevers niet-gevaccineerde collega’s de toegang tot de werkvloer moeten ontzeggen. Bijna een derde zegt niet naar hun werk te willen komen als daar niet-gevaccineerde collega’s aanwezig zijn.

Het instellen van een vaccinatieplicht op het werk gaat velen echter te ver. Bijna 70 procent is tegen. Redenen die daarvoor genoemd worden zijn onder meer dat men de baas moet zijn over het eigen lijf en dat vaccineren een individuele keuze moet blijven.

Lichamelijke integriteit

Volgens arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten is het wettelijk niet mogelijk voor een werkgever om personeelsleden te verplichten zich te laten inenten. ,,Een werknemer mag zelf beslissen over wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Het verplichten van vaccinatie zou een inbreuk zijn op de lichamelijke integriteit van een werknemer. Dat is op grond van de grondwet niet toegestaan”, verklaarde hij in een artikel dat eerder op deze site is verschenen.