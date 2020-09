Nergens zoveel ziekteverzuim als in de zorg: werkdruk is hoog

Dat de sector zorg en welzijn het hoogste percentage ziekteverzuim kent, is geen grote verrassing. Dat is namelijk al zo sinds het tweede kwartaal van 2017. De toename van het verzuim ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar was echter significant hoger dan in andere sectoren. Waar het verzuimpercentage in de sector zorg en welzijn steeg van 5,7 naar 6,1 procent, ging dat cijfer in andere bedrijfstakken gemiddeld omhoog van 4,3 naar 4,5 procent.

Hoge werkdruk

Toch tevreden

Toch is personeel in de zorgsector vaker tevreden met het werk dan werknemers in andere sectoren. Dit geldt vooral voor huisartsen en medewerkers in gezondheidscentra, van wie 84 procent zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun werk. Het minst content zijn werknemers in de gehandicaptenzorg en kinderopvang, waar 76 procent tevreden is.



Vooral over de inhoud van het werk hebben mensen niets te klagen. Het onderzoek benadrukt dat dit niet geldt voor de arbeidsomstandigheden. Hierover is het personeel gemiddeld minder positief dan in andere bedrijfstakken.



Eerder deze week bleek ook uit onderzoek van het Amsterdam UMC dat de sluiting van de verpleeghuizen dit voorjaar geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de stemming en het dagelijks functioneren van personeel in verzorgingstehuizen.