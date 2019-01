Nettoloon van vrijwel iedereen omhoog, maar bijna alles op aan extra uitgaven

De belofte van het kabinet dat iedereen er op vooruitgaat, klopt. Werknemers profiteren vooral van de lagere belastingtarieven. Hogere inkomens profiteren wat minder omdat de arbeids- en heffingskorting versneld worden afgebouwd. Dat betekent minder belastingkorting naarmate het inkomen stijgt.



,,Een hoger nettoloon leidt niet automatisch tot meer koopkracht voor iedereen’’, zegt Martijn Brand, directeur van ADP. ,,Aan voeding is een modaal gezin met twee kinderen door de btw-verhoging al 15 euro per maand meer kwijt. Aan energie is dat 23 euro en aan de ziektekostenverzekering 10 euro. Bijna de hele loonstijging gaat dus op aan extra uitgaven.’’



De loonstijging pakt verschillend uit voor diverse beroepen. In de bouw gaan werknemers met een minimumloon er gemiddeld 44 euro per maand netto op vooruit. In de sector metaal en techniek en de overheid gaan minima er maar 33 euro per maand op vooruit.