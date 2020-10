Niet-westerse migrant blijft achter op de arbeidsmarkt

Het rapport, gepubliceerd door het SCP in samenwerking met het CPB, illustreert volgens de onderzoekers een hardnekkig probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de mensen zonder migratieachtergrond heeft momenteel 69 procent werk. Voor mensen met een westerse migratieachtergrond is dit al iets minder hoog - 67,3 procent - maar vooral vergeleken met mensen met een niet-westerse achtergrond is het verschil groot. Van hen werkt ‘slechts’ 60,9 procent. Ondanks meerdere pogingen van de overheid om migrantengroepen meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden blijven zij nog altijd achter.

Crisis

Nederland blijft in dit opzicht achter op andere landen, constateren de onderzoekers. Het aandeel personen met een migratieachtergrond dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt ligt in Nederland onder het EU-gemiddelde.

De situatie is echter niet voor alle migrantengroepen even ongunstig, zien de onderzoekers. Bij mannen die oorspronkelijk uit Oost-Europa komen is de arbeidsparticipatie bijvoorbeeld even hoog als die bij mannen zonder migratieachtergrond. Bepaalde migrantengroepen uit Azië hebben daarnaast een overwegend gunstige positie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mannen en vrouwen met een achtergrond in Indonesië en Hongkong hebben een relatief hoog inkomen en relatief vaak werk. Voor de groepen met een achtergrond in Pakistan en Thailand is de arbeidsparticipatie weliswaar hoog, maar hun inkomen is relatief laag.