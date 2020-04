Nu beginnen met nieuwe baan: ‘Bijzonder dat je je collega’s nog nooit in het echt hebt gezien’

Beginnen aan een nieuwe baan is op dit moment een hele andere ervaring. Je kunt niemand de hand schudden, inwerken gaat telefonisch en je ziet je collega’s alleen via een scherm. Ook de toegankelijke kennismakingsgesprekjes bij de koffieautomaat vallen in het water. Drie werknemers vertellen over hun ervaringen.

Ezra Lambers (26), begon 2 maart als online marketeer bij Beate Uhse

,,Ik ben op 2 maart gestart met mijn nieuwe baan en werk vanaf die dag al vanuit huis. Ik was daarvoor op vakantie geweest in Thailand en de maandag voordat ik zou beginnen, kreeg ik een telefoontje. Ze wilden graag dat ik preventief thuis zou werken omdat er een kans zou zijn dat ik op vakantie corona had opgelopen. Dat begreep ik, gezondheid staat voorop, maar ik baalde er natuurlijk wel van. Het was een heel bijzondere start.”

,,Je bent niet bekend met de verschillende systemen. Gelukkig werden er meteen allemaal calls ingepland met de managers waarin werd afgesproken hoe we dit zouden gaan oppakken. Ik herschrijf verschillende teksten voor de Duitse markt en houd me bezig met online campagnes. Nu werkt iedereen vanuit huis en zijn de systemen ook beter ingericht op thuiswerken, dat scheelt. Mijn collega’s kunnen bovendien hun schermen delen, zodat ik kan meekijken hoe het werkt.



Het is natuurlijk heel bijzonder dat je je collega’s nog nooit in het echt hebt gezien. In het begin ging het alleen maar over werk, nu is het ook wat persoonlijker en weet ik bijvoorbeeld ook waar collega’s vandaan komen. Als je elkaar in het echt spreekt, gaan dat soort dingen vaak een stuk makkelijker. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar hoe ze in het echt zijn, via de chat is het toch wat lastiger om in te schatten hoe iemand is of wat hij of zij denkt.”

Volledig scherm © Ezra Lambers

Yannick Looije (30), begon op 1 april als corporate affairs officer bij Danone.

,,Eigenlijk begon ik hetzelfde als op een ‘normale’ eerste werkdag, maar zonder dat je een wandeling maakt over de kantoorvloer. Ik startte met een digitale briefing van mijn directe leidinggevende, mijn hele agenda was meteen volgepland met kennismakingsgesprekken. Dat was heel erg fijn: de eerste stappen waren al gezet. Ik stelde iedereen steeds twee vragen: wie heeft jou geïnspireerd toen je hier kwam werken en met wie ik moet spreken om mijn rol beter te begrijpen. Daardoor ging ik als een olievlek door de organisatie.”

,,Op een of andere manier brengt deze situatie me ook iets positiefs. Hiervoor wilde ik nooit vanuit huis werken, ik had de illusie dat ik me thuis niet kon concentreren. Maar nu ik comfortabele en afgezonderde werkplek heb, kan ik heel effectief werken. Natuurlijk is het lastig dat je niet even langs kunt lopen voor een vraag en dat je direct een agendaverzoek in een inbox moet gooien, maar dat is nu eenmaal zo. Ik had niet verwacht dat het zo soepel zou gaan. Er wordt me tijd gegund en ik kan zo een uur meekijken op het scherm van iemand anders. Dat is eigenlijk nog gedetailleerder dan wanneer iemand in het echt een vraag beantwoordt.”

,,Alles was goed voorbereid. Ik had al een usb-stick gekregen met documenten om me in te lezen en de dag voordat ik begon, stond mijn leidinggevende voor de deur met een laptop en een telefoon. Alles op anderhalve meter afstand. Natuurlijk kijk ik uit naar het moment dat we weer naar kantoor kunnen. Het is leuk en aardig met de webcam, maar het contact geeft toch een andere dynamiek, je kunt mensen niet in de ogen kijken. Tegelijkertijd geeft het natuurlijk ook een intiemer beeld, een inkijkje in elkaars persoonlijke levens. Je ziet hoe huiskamers eruit zien.”

Volledig scherm © Yannick Looije

Nelleke Dankers (54), eind maart begonnen als thuishulp bij Senior Service

,,Het is een gekke tijd. Ik deed veel vrijwilligerswerk in bejaardentehuizen, maar dat werd allemaal stopgezet. Nu heb ik me aangesloten bij thuishulp-organisatie Senior Service. Dat deed ik eerst drie uur per week bij iemand thuis, afgelopen weekend werkte ik twaalf uur in een verpleeghuis, op een afdeling met dementerenden. Ik doe dit werk omdat ik het leuk vind, niet omdat ik er rijk van wil worden.

,,Nadat ik een sollicitatiebrief had gestuurd werd ik de volgende dag gebeld door een recruiter die de screening deed, een dag later door de regiocoördinator. Normaal komen ze thuis langs voor een sollicitatie, nu ging dat allemaal telefonisch en via de e-mail. Ook het eerste bezoek bij de mevrouw waar ik ondersteuning ging leveren, was anders. Geen hand geven en flinke afstand houden. Gelukkig was dat ook mogelijk.

,,Bij deze baan kun je zelf aangeven hoeveel je wil werken, naast dit kunnen er nog meer taken bijkomen. Je merkt dat het sociale leven nu een beetje stil ligt en alleen daarom is het al fijn dat je kop deze manier kunt helpen en iets kunt betekenen. Toch blijft het vreemd dat je zomaar, zonder kennis te hebben gemaakt, bij een vreemde binnen stapt.”

Volledig scherm Nelleke Dankers als begeleider tijdens een rolstoelvierdaagse vorig jaar. © Nelleke Dankers