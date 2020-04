Nu een eigen bedrijf beginnen, is dat wel slim? ‘Deze tijd biedt mij juist kansen’

Coronacrisis of niet, genoeg Nederlanders beginnen nog steeds een eigen bedrijf, blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Startende zzp'ers zijn over het algemeen optimistisch over de toekomst, ook al is de timing niet helemaal perfect: ‘Als je goed bent in wat je doet, zijn er altijd kansen’.

Begin maart schreef finance controller Victor van Dorst (35) zich in bij de Kamer van Koophandel, een paar weken daarvoor had hij zijn vaste baan opgezegd. Zo kon hij fulltime aan de slag met zijn eigen bedrijf Van Dorst Finance Support. Niet lang daarna werden de coronamaatregelen aangekondigd.



In zijn omgeving reageerden ze wat verbaasd en bezorgd over de timing: is het wel een goed idee om voor jezelf te beginnen in deze onzekere tijd? Van Dorst: ,,Als je weet dat je goed bent in wat je doet, zijn er altijd kansen. Maar het is nu wel een grotere uitdaging.’’ Hij was er niet aan begonnen als zijn vrouw niet achter zijn beslissing had gestaan. ,,Zonder support van thuis, had ik het nooit gedaan. Het heeft natuurlijk veel impact op het gezinsleven’’, zegt Van Dorst.



Uit de nieuwste cijfers van KvK blijkt dat de effecten nog niet of nauwelijks zichtbaar zijn op het aantal startende zzp’ers. In de eerste drie maanden van dit jaar registreerde KvK ‘slechts’ 350 fulltime zzp’ers minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal startende fulltime en parttime zzp’ers komt in totaal op 52.353. De Kamer van Koophandel verwacht dat de cijfers over het tweede kwartaal wel een daling gaan laten zien.

Risico’s

Ook Manon de Witte (25) is afgelopen maand voor zichzelf begonnen. Ze helpt als zelfstandig natuurvoedingsadviseur mensen van lichamelijke klachten af te komen door naar hun voeding te kijken. De Witte had zich al bij de KvK ingeschreven voor de coronacrisis uitbrak. ,,Toen ik me inschreef, was alles nog rustig. Je weet dat ondernemen risico’s met zich meebrengt, maar wie had verwacht dat dit zou gaan gebeuren?,’’ zegt De Witte.

Volledig scherm Voedingsadviseur Manon de Witte. © Privé-archief Omdat ze cliënten nu niet fysiek kan ontvangen, haalt ze nog niet voldoende uit haar eigen bedrijf. Gelukkig werkt ze nog steeds in loondienst bij een bakkerij, als bakker en winkelmedewerker. ,,Mijn doel is natuurlijk wel hier uiteindelijk fulltime mee aan de slag te gaan zodra dat kan.’’

Van Dorst, die wel al fulltime bezig is met zijn eigen bedrijf, zegt dat de kans van slagen voornamelijk afhangt van wat voor bedrijf je start. ,,Deze tijd biedt juist kansen, zeker voor mij want ik zit in de financiële hoek. Voor veel bedrijven is het op dit moment paniekvoetbal, maar straks gaan ze goed nadenken over hun geld en de algehele financiële situatie van de organisatie.’’ Van Dorst voorspelt dat veel bedrijven, als de mist is opgetrokken, beter controle willen krijgen over hun financiën. Daar kan hij als interim finance controller natuurlijk goed bij helpen.

Doorzetten

Als je net bent begonnen, kun je net zo goed doorzetten, dacht Chantal Vrouwenvelder (38), sinds maart zelfstandig coach en trainer. ,,Ik was al een beetje bezig met opstarten. Mijn website was al af en ik had al een paar klanten. Toen de coronacrisis uitbrak, had ik net wereldkundig gemaakt dat ik voor mezelf was begonnen.’’ Vrouwenvelder twijfelde wel of ze moest doorzetten. ,,Ik dacht, ik kan twee dingen doen: wachten tot de storm gaat liggen of toch beginnen en zo van betekenis zijn voor mensen die het moeilijk hebben nu.’’

Afwachten voelde in ieder geval niet goed. ,,Mijn moeder zit in het verzorgingstehuis en mijn zus is huisarts, ze werkt met een speciaal pak aan op de coronapost. Het voelt alsof ze elke keer naar het front gaat, dat kwam wel bij me binnen.’’ Daarom biedt Vrouwenvelder nu elke week gratis coachingsessies aan mensen die het zwaar hebben in de zorg, die zich eenzaam voelen of vastlopen op een persoonlijk vraagstuk.

Optimistisch

Vrouwenvelder weet dat het fijn is om af en toe je hart te kunnen luchten, maar ze hoopt ook dat ze er betalende cliënten aan overhoudt. ,,Ik moet wel zakelijk blijven nadenken.” De ondernemer heeft wel het geluk dat ze dit kan doen naast haar huidige vaste baan. Op den duur, als haar bedrijf beter gaat lopen, wil ze het gaan uitbreiden. Ze blijft optimistisch: ,,In mijn hoofd ga ik ervan uit dat dit gaat lukken en hoop ik dat de situatie niet te lang gaat duren, dat is voor niemand fijn.’’

Ook voedingsadviseur De Witte blijft positief. Ze is bezig haar klantenkring uit te breiden en met het opzetten van samenwerkingen met andere ondernemers. ,,We moeten elkaar toch een beetje helpen’’, zegt de jonge ondernemer. Zo werkt ze samen met een biologische teler in de buurt die groentepakketten via abonnementen aanbiedt. Samen werken ze aan recepten voor klanten. ,,Als over drie maanden alles weer op gang komt, wil ik vol gas vooruit en vol aan de slag in mijn praktijk.’’

Aantal ondernemingen en faillissementen



Nederland telt op 1 april 2020 ruim 2 miljoen ondernemingen, 1 procent meer dan aan het begin van het jaar. In vergelijking met vorig jaar, is het aantal ondernemingen met 5 procent gegroeid. In het eerste kwartaal gingen wel meer bedrijven failliet, 3 procent meer ten opzichte van vorig jaar, laten de kwartaalcijfers van KvK zien. De logistiek had het vaakst te maken met faillisementen: van 47 naar 79. Zeeuwse bedrijven werden het hardst getroffen, daar steeg het aantal faillissementen met 177 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.