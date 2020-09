Omscholer Marieke heeft stress over de taaltoets: ‘Hoe zat het ook alweer met dat kofschip?’

VIDEO 'Tinkeren en hosselen': zo onderneem je als een baas

4 september Ondernemer Wesley dos Santos (29) danste als kleine jongen van een jaar of drie oud op feestjes van familie en vrienden. Aan het einde van een dans kreeg hij wat geld van omstanders. ,,Ik vond het toen al leuk om centjes te verdienen.” Inmiddels heeft hij drie bedrijven en deelt hij zijn lessen in zijn boek Ondernemen als een baas. ,,Je moet altijd geloven in jezelf.”