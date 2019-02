Ondanks gelijke beloning bij Aegon krijgen mannen 900 euro meer

Aegon was vorig jaar met zijn 3800 werknemers het eerste Nederlandse bedrijf dat in de cao liet opnemen dat mannen en vrouwen gelijk beloond moeten worden. Daar bestaat geen wetgeving voor en staat in geen enkele andere cao.

Gelijke beloning klinkt logisch, maar is dat niet: in Nederland verdienen mannen bij overheidsinstanties 5 procent meer dan vrouwen in eenzelfde functie, met identieke opleiding, ervaring en leeftijd. In het bedrijfsleven is dat verschil zelfs 7 procent.

De Aegon-directie vond het de hoogste tijd om die verschillen weg te poetsen. Omdat alleen harde cijfers het bewijs kunnen leveren dat de verzekeraar op de goede weg zit, werd HR-onderzoeksbureau AnalitiQs in de arm genomen om de loonstrookjes van de mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken.

Het onderzoeksbureau heeft ook de salarissen binnen Aegon met elkaar vergeleken zónder ze te corrigeren voor arbeidsduur, functies en andere factoren. Dan blijken mannen ruim 900 euro bruto per maand meer te verdienen dan vrouwen. Mannen hebben vaker posities in de top van het bedrijf, dat verklaart het verschil. ,,Ook bij ons zie je, net als bij meer bedrijven, dat op hoger betaalde functies overwegend blanke mannen zitten", zegt Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland.

Hoge posities

Quote Wil je een vrouw, dan moet je harder zoeken Wendel Hofman Daar moet verandering in komen vindt Edixhoven. ,,Het is opmerkelijk dat 100 jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht zo'n onderzoek naar gelijke beloning nog nodig is.” Hij is blij dat in zijn bedrijf gelijk werk gelijk wordt beloond, maar vrouwen moeten meer doorstromen naar hoge posities. ,,We moeten zelf kijken dat bij posities die vrijkomen altijd vrouwen bij de laatste kandidaten zitten.”

Wendel Hofman juicht het toe dat haar werkgever zo'n onderzoek heeft gedaan. Ze is Brand manager bij Aegon Groep en kaderlid bij vakbond FNV. Ze zat niet in het onderhandelteam over de nieuwe cao, maar heeft zich wel hard gemaakt voor gelijke beloning. ,,Ik vind gelijke beloning belangrijk. Niet per se voor mezelf, maar voor vrouwelijke collega's. Voorheen zei men nog wel eens als een man een hoge positie gekregen had dat ‘we voor de beste zijn gegaan'. Dat is best pijnlijk, blijkbaar was 'de beste’ altijd een man. De man was de beste, omdat ze zochten naar een man. Wil je een vrouw, dan moet je harder zoeken."

Ingrid de Graaf

Volledig scherm Ingrid de Graaf. © Marco De Swart Daar is haar baas, Edixhoven, het hartgrondig mee eens. ,,Ik heb zelf twee jaar geleden, toen we een nieuwe Chief Technology Officer (CTO) zochten, gezegd tegen de headhunter: van de drie kandidaten voor deze functie moeten er twee vrouw zijn. Ja, hij moest hard zoeken, maar uiteindelijk hebben we Anke Schlichting benoemd.” Vlak erna begon Ingrid de Graaf als directievoorzitter particulier en directielid Aegon Nederland. ,,Mijn eerste twee benoemingen waren vrouwen.”



Ingrid de Graaf werd een paar maanden later uitgeroepen tot topvrouw van het jaar 2017. ,,We merken dat deze vrouwen als rolmodel fungeren. We hebben sinds hun aanstellingen meer vrouwelijke sollicitanten.” Uit interne cijfers blijkt dat bij Aegon vorig jaar 10 procent meer vrouwen solliciteerden dan in 2017.

Ondanks de voortvarende aanpak van Edixhoven, voldoet Aegon nog niet aan het sinds 2013 geldende wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht. Alleen DSM, Intertrust, Heineken en Ordina en Wolters-Kluwer halen die norm. Aegon gaat met de bonden om de tafel om verder te onderzoeken hoe dat verschil van 900 euro aangepakt kan worden, en dus ook hoe vrouwen vaker benoemd worden op hoge posities. Edixhoven: ,,We willen een inclusieve organisatie zijn, op sekse maar ook afkomst en religie.”

FNV is te spreken over de aanpak die ze als bond hebben afgesproken met Aegon, zegt Fred Polhout, bestuurder van FNV Finance. ,,Als je weet dat vrouwen slechter doorstromen, kun je daar beleid op zetten. We hopen met deze methode in de hand dat we BV Nederland kunnen stimuleren om hetzelfde te doen. Hoe zien de beloningen er op hun werkvloer uit? We hopen op een olievlek die zich verspreidt.”