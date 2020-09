Onderzoek: Sinds coronacrisis werken we nog vaker over

Wat eerder beginnen met werken en ’s avonds nog even de laptop openklappen: We werkten al veel onbetaald over, maar zijn dat sinds de coronacrisis nóg meer gaan doen. Gemiddeld werken we nu zes uur per week ‘gratis’, blijkt uit nieuw onderzoek.

Salarisdienstverlener ADP deed voor de coronacrisis onderzoek naar actuele thema's op de werkvloer als productiviteit, salaris en flexibel werken. Hetzelfde onderzoek is gedaan na de uitbraak van de crisis. Ruim 32.000 werknemers wereldwijd werden bevraagd, onder wie 1.904 Nederlanders. In Europa werkten we voor de crisis nog gemiddeld vijf uur per week onbetaald over. Een half jaar later is dat aantal gestegen naar bijna zes uur per week.

Nederlanders

In Nederland werkte in 2018 een op de vijf werkenden gemiddeld zes tot tien uur per week over. Eind vorig jaar was dat al bijna een op de vier werknemers. Het percentage dat gemiddeld tien uur of meer overwerkt - 10 procent - is gelijk gebleven. Van alle overwerkers gaf vorig jaar 5 procent aan maar liefst 26 uur per week onbetaald werk te verrichten.

Hoe deze cijfers er specifiek voor Nederland na de crisis uitzien, weet ADP nog niet. ,,Maar we weten dus door het tweede onderzoek wel dat Europeanen gemiddeld meer zijn gaan overwerken", zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Onzekerheid

Volgens ADP heeft het thuiswerken, dat veel Nederlanders nu sinds een half jaar verplicht doen, de drempel voor overwerken verlaagd. Brand: ,,De werk-privégrens is door het thuiswerken vervaagd. Als je je werkkamer uitloopt, ben je al thuis. Dit maakt overwerken verleidelijker. Daarnaast zijn we in Nederland gemakkelijker in het beantwoorden van mailtjes als we 's avonds op de bank zitten. In sommige landen mag je niet eens werkmails krijgen na werktijd.”

Veel medewerkers maken onbetaalde uren om een betere indruk te maken. ADP vermoedt dat medewerkers nog meer druk zullen voelen om harder en vaker ‘gratis’ te werken door de economische onzekerheid. ,,Naast het feit dat veel medewerkers het bedrijf willen helpen overleven, zetten sommigen nu sneller dat stapje extra om hun baan zeker te stellen. Als ze na 17.00 uur niet meer antwoorden, zijn ze bang dat ze de volgende zijn die eruit vliegt. Door harder te werken sta je er toch beter op bij de baas.”

Ziekte

Dat ze het bij veel bedrijven door de crisis met minder personeel moeten doen, verhoogt deze druk alleen maar. Dit heeft grote gevolgen, zegt Brand. ,,De spanning op het werk en in het privéleven neemt hierdoor toe. Dit leidt tot hogere uitval door ziekte. Maar het hangt wel af van het soort werk en hoeveel iemand kan hebben. Een alleenstaande moeder met twee kinderen kan de werkdruk misschien minder goed aan dan iemand die flexibeler is.”

Psycholoog Thijs Launspach weet precies wat je kunt doen om het thuiswerken beter vol te houden:

