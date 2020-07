Onenigheid op je werk? Zo ga je vol vertrouwen de discussie aan

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veel gestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Pittige discussies met een collega of klant, hoe pak je die aan?’

,,Vermijd discussies niet’’, zegt Jerry Helmers, oprichter van Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam. Leden trainen er vaardigheden zoals spreken in het openbaar, overtuigen, presenteren en een mening onderbouwen. ,,Het uitwisselen van argumenten en informatie in een stevig gesprek is leerzaam en het is een kans dichter tot elkaar te komen.’’

Henk Veenhuysen is coach bij Ik overtref me en geeft trainingen over assertiviteit en zelfvertrouwen op de werkvloer. Ook hij ziet dat moeilijke gesprekken soms onvermijdelijk zijn. ,,Iedereen heeft een eikel. Oftewel: er is altijd iemand met wie je minder goed overweg kan. Ben je heel gestructureerd, dan heb je misschien een hekel aan chaoten.’’

Quote Iedereen heeft een eikel. Oftewel: er is altijd iemand met wie je minder goed overweg kan Henk Veenhuysen, coach bij Ik overtref me

Deze tips loodsen je door een pittig gesprek:

1. Werk aan je zelfvertrouwen

Veenhuysen: ,,Mensen met weinig zelfvertrouwen klappen dicht in een discussie of gaan ‘vechten’ door een grote mond op te zetten. Laat je niet leiden door wat anderen vinden, ga uit van je eigen kwaliteiten. Dan raak je minder snel ondersteboven of boos.’’

2. Bepaal je doel

Helmers: ,,Neem het functioneringsgesprek. Wil je meer salaris of aandacht voor de samenwerking die niet zo lekker loopt met een collega? Bepaal wat je precies wilt bereiken en bereid je gericht voor.’’

3. Bewijs je argumenten

Helmers: ,,Toon altijd het verband aan tussen je argument en de werkelijkheid. Vindt de baas je omzet te laag? Dan zeg jij misschien: we zitten in een economische recessie door de coronacrisis. Maar hoe verklaar je dat collega’s wel hun omzet halen? Lever bewijs: leg uit waarom iets jouw werk raakt. Vraag je gesprekspartner ook om bewijzen.’’

4. Oefen van tevoren

Veenhuysen: ,,Jammer genoeg overvalt een lastig gesprek je vaak. Sommige gesprekken zie je wel aankomen, bedenk dan vragen die aan bod kunnen komen.’’ Helmers: ,,Denk alvast goed na over je bewijs en oefen van te voren met een vriend, partner of huisgenoot.’’

5. Poets de emotie niet weg

Helmers: ,,Emoties zijn feiten, zeggen wij in onze debatten. Neem het landelijk debat over immigratie. Tegenstanders reageren soms heel boos: ze willen niet meer vluchtelingen, punt. Probeer af te pellen waarom iemand emotioneel is. Zijn ze bang dat hun kind minder kans heeft op een woning, is het onveilig op straat? Dan weet je ook welk onderliggend belang wordt geraakt en kun je in een dialoog dichter tot elkaar komen.’’

Luister ook naar je eigen emoties. Veenhuysen: ,,Probeer agressie of boosheid niet meteen weg te duwen. Koester het juist! Het is een signaal dat een gesprek de verkeerde kant opgaat; er moet iets veranderen.’’

6. Grijp in

Spreek bijvoorbeeld uit dat het niet zo lekker loopt en vraag wat jullie daaraan kunnen doen. Veenhuysen: ,,Je kunt ook impliciet ingrijpen door van onderwerp te veranderen. Of stel voor het gesprek even te stoppen om allebei te kalmeren.’’

Quote Open vragen geven de ander de kans zijn verhaal te vertellen en jou de kans om begrip tonen Jerry Helmers, oprichter Dé Nederlandse Debatclub

7. Stel open vragen

Helmers: ,,Open vragen geven de ander de kans zijn verhaal te vertellen en jou de kans om begrip tonen. Vermijd ja-of-nee vragen of harde keuzes, bijvoorbeeld tussen 100.000 of 200.000. Dan voelen mensen zich onbewust bedreigd.’’

8. Schakel hulp in

Veenhuysen: ,, Probeer het altijd eerst zelf op te lossen. Komen jullie er echt niet uit, vraag dan je leidinggevende om te bemiddelen.’’

