Online lesgeven of presenteren lastig? Hier komt dat door

Weet je nog die tijd van de analoge camera’s? Je kocht een rolletje met 24 opnames en schoot die in een paar maanden tijd vol. Haalde je eindelijk de foto’s op, dan bleek er een hoop mis. Een vinger voor de lens, bewogen, scheef en altijd wel iemand met zijn ogen dicht. Hoe je echt leuk op een foto kon staan, wist je niet. Daarvoor was de tijd tussen het poseren en het zien van de afdruk domweg te lang.



Tegenwoordig is goed leren fotograferen en poseren een stuk makkelijker. Je kan op het scherm van je camera of telefoon meteen het resultaat zien van je inspanningen. Snelle en goede feedback helpt je razendsnel ergens goed in te worden. Een metselaar ziet al gauw het resultaat van een ferme tik van zijn kaphamer op een baksteen en een fondsenwerver kan bij elke voorbijganger zijn verhaal verder aanscherpen.

Instemmend geknik

Zelf maak ik ook gebruik van directe feedback als ik lezingen geef. Zie ik in het publiek veel gefronste wenkbrauwen, dan moet ik meer tijd nemen voor uitleg. Verhalen die worden ontvangen met instemmend geknik gaan mee in de volgende presentatie.

Hoe goed we ons kunnen aanpassen aan deze nieuwe coronatijden, ligt dan ook gedeeltelijk aan hoe direct de feedback is die we krijgen op onze nieuwe werkwijzen. Zorgverleners, handhavers en winkelpersoneel krijgen onmiddellijk feedback van de mensen met wie ze werken en kunnen hun aanpak daarop aanpassen. Zelf worstelde ik met een lezing die ik online gaf. Aan al die kleine hoofdjes op mijn scherm kon ik niks aflezen en ik had dus geen idee of ik nog te volgen was. Misschien dat leraren tegen hetzelfde euvel aanlopen met onlinelessen.

Quote Aan al die kleine hoofdjes op mijn scherm kon ik niks aflezen en ik had dus geen idee of ik nog te volgen was

Wie afhankelijk is van het virus zelf voor feedback, kan in deze tijden nog lastiger zijn werk goed uitvoeren. Corona reageert ontzettend traag op onze acties. Politici, virologen – en wij allemaal eigenlijk – weten pas na een aantal weken wat we hadden moeten doen om het virus niet te veel te laten verspreiden. Laten we nu de teugels vieren, dan zien we pas eind mei wat dat betekent. Alsof we over een paar weken pas de foto’s krijgen van dit moment en dan haarscherp zien of we het een beetje goed doen.