Ontslagen flexwerker zonder uitkering krijgt 600 euro

Het gaat in eerste instantie om een tegemoetkoming voor de maanden april, mei en juni. Het bedrag van 600 euro is alleen bedoeld voor oproepkrachten en andere flexwerkers die geen ww krijgen en die ook geen beroep kunnen doen op de bijstand.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om studenten die een bijbaan hadden om hun huur van te kunnen betalen, maar niet langer nodig zijn. Zij kunnen nergens terecht voor een uitkering. Tegelijkertijd moeten de verloren inkomsten wel substantieel zijn: wie vier uur in de week in de horeca werkte komt niet in aanmerking, stelt een betrokkene.

Tussen wal en schip

De details worden momenteel uitgewerkt. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer om een compensatieregeling op te tuigen voor mensen die tussen wal en schip vallen. Oppositiepartij PvdA had daartoe het initiatief genomen, met steun van regeringspartij D66.

De regeling laat al weken op zich wachten en het ongeduld in de Kamer groeide. Volgens ingewijden is het echter zeer moeilijk gebleken om een uitvoerbare regeling op te tuigen die de noden van de doelgroep kan lenigen. Uitbreiding van de WW of bijstand bleek in de praktijk niet haalbaar, waardoor de optie van een generieke tegemoetkoming (onder voorwaarden) is overgebleven. Nadeel hiervan is wel dat ook mensen die een goed verdienende partner hebben in aanmerking kunnen komen voor het bedrag van 600 euro.

PvdA is niet tevreden

Initiatiefnemer PvdA is blij dat de regeling eindelijk aanstaande is, maar vindt een tegemoetkoming van 600 euro veel te laag. Kamerlid Gijs van Dijk: ,,Duizenden flexwerkers hebben al weken moeite om boodschappen en de huur te betalen. Het is goed dat er op verzoek van PvdA een vangnet komt. Maar 600 euro is onvoldoende.”

Van Dijk vindt het niet eerlijk dat zzp’ers een inkomensaanvulling krijgen die kan oplopen tot 1050 euro voor alleenstaanden en tot 1500 euro voor paren. ,,Flexwerkers vangen altijd de hardste klappen op, en moeten minstens hetzelfde bedrag als zelfstandigen krijgen", meent hij.