Ontslagen worden omdat je bij de concurrent solliciteert, mag dat?

Arne Slot had nog een contract tot halverwege 2021, maar moest afgelopen weekend meteen stoppen. ,,Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen”, zo stelde directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarders.

Moet jij je als werknemer nu zorgen maken wanneer je bij een ander bedrijf solliciteert? Nee hoor, zegt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten. ,,Bij een concurrent solliciteren is volgens het arbeidsrecht geen grond voor ontslag. Misschien is dat in de voetbalwereld anders. Ik kan me overigens voorstellen dat in dit geval de trainer niet ontslagen is, maar dat de twee partijen in onderling overleg hebben besloten de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Eventueel zelfs met een vergoeding.’’

Concurrentiebeding

In zijn praktijk is Berghuis nog nooit tegengekomen dat een werkgever een sollicitatie bij de rivaal heeft opgevoerd als reden voor ontslag. ,,Het komt wel voor dat sommige bedrijven een werknemer meteen van werk vrijstellen als diegene een nieuwe baan heeft gevonden bij een concurrent. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je dingen doorspeelt naar je nieuwe werkgever. Maar dat gebeurt pas als iemand zelf opzegt, niet als hij of zij nog in de sollicitatieprocedure zit. Een werkgever weet vaak ook niet eens dat iemand aan het solliciteren is.’’

Waar de advocaat wél vaker zaken over krijgt: het concurrentiebeding. Dat is een bijzondere bepaling in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om na afloop van die arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten.

Maar zo’n beding is niet altijd rechtsgeldig, een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is in beginsel zelfs niet rechtsgeldig. Daarover wordt dus nog weleens door werkgevers en werknemers juridisch getwist.

Werktijd

De trainer zou de leiding van AZ niet op de hoogte hebben gebracht van het contact met Feyenoord. Moet je het überhaupt melden aan je baas als je actief aan het solliciteren bent? Ook dat niet, zegt Berghuis. ,,Het is wel netjes om te doen, maar niet wettelijk verplicht. Tegelijkertijd, als je dat meldt bij een werkgever, kan die denken dat je minder gemotiveerd bent.’’

En mag je eigenlijk solliciteren tijdens werktijd? ,,Je mag een klein deel van je werktijd privé gebruiken. Solliciteren lijkt me niet de bedoeling, maar ook dat is nog geen grond voor ontslag op staande voet.’’

