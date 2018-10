Onze banen worden niet ‘ingepikt’

Waar iets nieuws komt, moet iets ouds het veld ruimen. Dat is althans de gedachte die opspeelt als het gaat over verdringing op de arbeidsmarkt. Met de komst van nieuwe krachten op de arbeidsmarkt - jongeren en migranten - zou het logisch zijn dat de huidige werknemers daar hinder van ondervinden. Van het CPB en het SCP verscheen onlangs een rapport over verdringing, dat literatuurstudie combineert met het ondervragen van zo'n 2500 Nederlanders over deze kwestie. Wat blijkt? Van verdringing op de arbeidsmarkt is nauwelijks sprake.

Opvallend is de rol van migranten op de arbeidsmarkt. Hun komst blijkt zelden een negatief effect te hebben op de werkgelegenheid. In tijden van recessie zorgen laagopgeleide migranten weliswaar voor tijdelijke verdringing op de arbeidsmarkt, maar hun komst kent ook een positief effect: migranten doen vaak ander werk dan ingezetenen. Hun rol is in die zin eerder aanvullend dan vervangend. Ook doen ze soms werk dat ingezetenen niet (meer) willen uitvoeren, bijvoorbeeld in de landbouw, visserij en industrie.

Onderzoeker Jan Dirk Vlasblom van het SCP noemt het ‘niet onverwacht’ dat het met de verdringing op de arbeidsmarkt wel mee blijkt te vallen. ,,De literatuur laat al zien dat er niet of nauwelijks sprake van is. Alleen in tijden van recessie speelt het op. De werkgelegenheid krijgt een flinke klap en hogeropgeleiden belanden in banen onder hun niveau, waardoor lageropgeleiden verdrongen worden. Maar trekt de economie weer aan, dan schuift het weer op. Nu zie je juist dat er meer vraag naar hogeropgeleiden is.’’

Persoonlijke ervaringen

Er is volgens de onderzoekers wel een verschil tussen de daadwerkelijk gemeten verdringing en hoe werknemers erover denken. Mensen geven vaker aan dat zij verminderde kansen op de arbeidsmarkt ervaren dan de data suggereren. Dit beeld zou gekleurd kunnen zijn door persoonlijke ervaringen van de respondenten op de arbeidsmarkt, waardoor zij de situatie minder gunstig inschatten dan deze volgens de data is. Vlasblom: ,,Het kan zijn dat zij hun mening baseren op wat er is gebeurd tijdens de recessie.’’

Een andere mogelijke verklaring is dat er in het onderzoek alleen gekeken is naar veranderingen in werkgelegenheid en lonen, niet naar bijvoorbeeld veranderingen in contractvorm of de inhoud van functies. Omdat er geen bruikbare gegevens over zzp’ers zijn, is er niet gekeken naar de rol die zij spelen.

Uit het rapport blijkt dat verdringing voor lageropgeleide, oudere werkenden en werkzoekenden vooral deel van een breder probleem is. Zij hebben gemerkt dat het moeilijker is geworden om hun baan te behouden. Als zij om wat voor reden dan ook hun baan kwijtraken, is het lastig om een qua beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden vergelijkbare functie te vinden. ,,Zaken als de flexibilisering van de arbeidsmarkt spelen daar voor hen veel harder in mee dan verdringing.’’