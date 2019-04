Op, arbeidsongeschikt en minder lang pensioen: zware beroepen in alles de klos

Bij de pensioenfondsen zien ze elke dag dat de verhoging van de pensioenleeftijd leidt tot problemen voor met name mensen met zware beroepen. Bij PMT, het pensioenfonds voor de kleinmetaal, is het aantal arbeidsongeschikte oudere werknemers verdubbeld sinds de pensioenleeftijd is verhoogd. Bij dat fonds zijn onder meer de loodgieters, fietsenmakers en installatiebedrijven aangesloten.