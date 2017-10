Pakjes en kerstkaarten mogelijk te laat door dreigende staking

De werkdruk is te hoog, het salaris is te laag. Vakbond FNV is klaar met de omstandigheden bij PostNL en overweegt een grootscheepse staking te organiseren in december.

Als het aan de vakbond ligt, ligt er dit jaar geen kaartje van oma op de deurmat. Of een pakje van bol.com. Sinterklaascadeaus en kerstkaarten dreigen veel later bezorgd te worden. Ger Deleij, onderhandelaar bij de FNV, vindt de werkomstandigheden bij het postbedrijf verre van optimaal. ,,De werkdruk is onmenselijk hoog. De bezorgers trekken het allemaal niet meer en veel mensen zijn ziek. De laatste tijd is de pakketmarkt booming, maar PostNL zet veel te weinig mensen in. En de huidige werknemers krijgen minimaal betaald.”

Vorige week werd bekend dat bezorgdiensten, waaronder PostNL, op zoek zijn naar 4.000 bezorgers in december.

Principeakkoord

Op 13 oktober lag er na onderhandelingen tussen het postbedrijf en vier vakbonden (FNV, CNV, Bond van Postpersoneel en VHP2) een principeakkoord op tafel. FNV ging daar als enige niet op in. Bij het cao-gesprek bood PostNL een maximale salarisstijging van 2,6 procent. ,,Onze eis is 6 procent over een periode van twee jaar: niet meer dan marktconform”, stelt FNV’er Deleij. ,,Geen wonder dat niemand meer post- of pakketbezorger wil worden. En daardoor is de werkdruk weer veel te hoog.”

Geen andere optie

Als het postbedrijf niet meegaat in de eis van de vakbond, zullen er volgens de zegsman landelijke acties volgen. Een van die acties is een grote staking in de distributiecentra, logistiek en pakketbezorging. ,,En dat zal betekenen dat ook de postbodes hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Ik hoop niet dat het zover hoeft te komen, maar we zien dan helaas geen andere optie.” De vakbond heeft nog geen ultimatum laten weten aan PostNL.

Reactie PostNL

Volgens PostNL wordt er continu gezocht naar nieuwe post- en pakketbezorgers om de werkdruk te verlagen. Tahira Limon van PostNL meldt dat routes kleiner worden gemaakt. ,,Verder werven wij extra pakketbezorgers omdat de pakketmarkt groeit en er nieuwe routes ontstaan. We zullen er alles aan doen om onze klanten mooie feestdagen te garanderen.” Op de naderende staking en de salarisonderhandelingen kon het bedrijf geen inhoudelijke reactie geven.