Primeur: bij dit Nederlandse bedrijf krijgt iedereen een baan. Zonder sollicitatie

Jos Verhoeven, directeur van maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation, kwam een paar jaar geleden met Mike Brady van Greyston in contact. De befaamde Amerikaanse koekfabriek zoekt een plek om zich hier te vestigen. Het gaat om een industriële bakkerij waar werk is voor zestig mensen. Verschillende steden hebben interesse getoond.



Maar Greyston zoekt in Europa óók bedrijven die hun manier van werven willen overnemen. Verhoeven koppelde MamaLoes en Greyston aan elkaar. ,,MamaLoes is het eerste bedrijf dat dit experiment aandurft. De ervaring in Amerika leert dat er veel ontgoochelde mensen zijn. Mensen met een crimineel verleden die zich suf solliciteren, ouderen die aan de bak willen. Open hiring is hún kans om te laten zien wat ze kunnen.”



Een voordeel voor de werkgever is er ook, zegt Verhoeven. ,,We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, en op deze manier spreek je mensen aan die je anders zou missen.” Zelf merkte hij wat het oplevert toen hij een controller zocht, met erbij de tekst ‘een arbeidshandicap is een voordeel’. ,,Vrijwel iedereen die solliciteerde zei: ik heb gereageerd omdat ik me eindelijk welkom voelde.” Een ander voordeel is het financiële plaatje, erkent Verhoeven: omdat mensen alleen hun naam op een lijst hoeven zetten, is dat het enige wat de werving ‘kost’.