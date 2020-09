Prinsjesdag: Koopkracht in de plus, vooral werkenden iets beter af

Viraal op LinkedIn: Lex is samen met 220 buurtbewo­ners eigenaar van een boekwinkel

4 september Lex de Jong is sinds deze week de trotse (mede)-eigenaar van de Coöperatieve Nieuwe Boekhandel U.A in Amsterdam. Het is de eerste coöperatieve boekwinkel van Amsterdam en de tweede van Nederland. Om het initiatief te laten slagen, waren er 160 aandeelhouders nodig. Dat zijn er uiteindelijk maar liefst 220 geworden, waaronder Lex. ,,We hebben er altijd in geloofd.’’