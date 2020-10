Professioneel danser Pom (29) werd stukadoor: ‘De rekeningen moeten toch worden betaald’

Pünktlich­kei­t is niet van deze tijd: vijf misverstan­den over te laat komen

11 oktober Waarom missen notoire laatkomers maar zelden het vliegtuig en laten Amerikaanse diplomaten altijd op zich wachten? Vera Spaans schreef er een boek over: Te laat, waarom je nooit zomaar te vroeg of te laat bent. Ze zette de vijf grootste misvattingen over te laat komen op een rij.