Rinze (57) verloor én vond een baan door corona: ‘Na 100 keer solliciteren was het raak’

Snoozen tot vijf voor negen en in pyjama achter de laptop: thuiswer­kers laten discipline varen

10 december Thuiswerken brengt voor veel werknemers uitdagingen met zich mee. Niet naar kantoor, collega’s alleen via een scherm zien en overlast van huisgenoten. Maar het levert ook een hoop voordelen op. We kunnen eindelijk in onze pyjama aan het werk. Sommigen zitten zelfs het liefst helemaal zonder kleding achter de laptop.