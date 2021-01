Ronald start detacheringsbureau voor autisten: ‘Meer dan de helft zit werkloos thuis’

Drie portretten Ikea-medewerker: ‘Sommige klanten hebben maling aan het houden van afstand’

29 december Het was dit jaar handen uit de mouwen voor de medewerkers van supermarkten, woonwinkels en pakketvervoerders. Drie van hen kijken terug op een hectische, maar ook bijzondere periode. En kregen ze ook een bonus voor het harde werk? ,,In ons team is de solidariteit wél gebleven.’’