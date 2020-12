Rutger heeft er alles voor over om piloot te worden: ‘Ik hoor niet thuis op de grond, maar in de lucht’

Van jongs af aan is Smulders al gek op vliegtuigen. ,,Ik had het nergens anders over”, lacht hij. Zijn grote hobby was dan ook om langs de startbaan naar de opstijgende en landende vliegtuigen te kijken én ze te fotograferen. ,,Het blijft magisch om zo’n gigantisch vliegtuig de lucht in te zien gaan. In combinatie met het geluid en de verschillende weersomstandigheden is het heel gaaf.”