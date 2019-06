Salariskloof lijkt groter te worden, vrouwen alsnog positiever over arbeidsmarkt

Het percentage vrouwelijke grootverdieners is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gestegen, terwijl de mannen 4 procent groei laten zien. Van de hoogopgeleide vrouwen verdient 18 procent meer dan 45.000 euro per jaar, tegenover 44 procent van de mannen. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 4.000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.

De salariskloof lijkt dus groter te worden. Slechts 6 procent van de vrouwen verdient jaarlijks meer dan 60.000 euro, tegenover 23 procent van de mannen. ,,We zien in het onderzoek terug dat twee keer zoveel mannen een managementfunctie hebben en dat vier keer meer mannen een directeursfunctie bekleden”, licht Danielle Robben van Persgroep Recruitment toe. ,,Mogelijk heeft dit te maken met het hoge aantal vrouwen dat nog altijd parttime werkt. Wellicht ligt de salariskloof toch aan het verschil in ambities. Uit eerder onderzoek van Intermediair bleek al dat bijna twee keer meer mannen dan vrouwen de baan van hun manager ambiëren.”

Desalniettemin hebben vrouwen een minder negatief beeld van de arbeidsmarkt. Zo is 9 procent pessimistisch over de ontwikkelingen volgend jaar, tegenover 15 procent van de mannen.

Hoogtepunt

Mede door de toenemende schaarste aan arbeidskrachten zijn hoogopgeleiden nu nóg positiever over de arbeidsmarkt dan vorig jaar, blijkt uit het onderzoek: 61 procent vindt de arbeidsmarkt momenteel (zeer) gunstig. Vorig jaar was dat 58 procent. Daarmee lijkt het hoogtepunt echter wel bereikt, want gevraagd naar de arbeidsmarkt voor komend jaar meent slechts 28 procent dat die zich nog gunstiger gaat ontwikkelen.

Onder de toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden recruiters steeds actiever: in 2016 werd bijna een kwart van de hoogopgeleiden minstens één keer per maand benaderd voor een andere functie, dit jaar is dat al een derde. Mannen worden, net als vorig jaar, vaker benaderd dan vrouwen: 42 versus 25 procent. Ten opzichte van vorig jaar gaan ook veel meer hoogopgeleiden regelmatig of altijd in op het aanbod: 12 versus 8 procent.

Favoriete werkgever

In hetzelfde imago-onderzoek is ook gevraagd naar de favoriete werkgever van hoogopgeleiden. Dit jaar is KLM, na vier jaar, weer benoemd tot Favoriete Werkgever. In 2015 was de luchtvaartmaatschappij voor het laatst Favoriete Werkgever. Op de tweede plek staat Google en ING bekleedt de derde plek. De snelste stijger dit jaar was Amazon, die als nieuwkomer direct op plek 40 staat.

Favoriete Werkgevers 2019

1. KLM (was vorig jaar plek 7)

2. Google (was 5)

3. ING (was 4)

4. Shell (was 3)

5. Nederlandse Spoorwegen (NS) (was 23)

6. Unilever (was 9)

7. de Politie (was 6)

8. Philips (was 2)

9. GGZ (was 12)

10. ABN AMRO (was 8)

