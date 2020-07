‘Skills-paspoort’ moet werkenden makkelijker aan nieuwe baan helpen

Je cv, wat zegt die opsomming van banen en opleidingen eigenlijk over je als persoon? Aan dit papiertje kan een toekomstige werkgever niet zien wat je allemaal in huis hebt, zegt werkgeversvereniging AWVN. Een nieuw competentiepaspoort moet meer inzicht geven in iemands talenten en ambities.

Beginners op de arbeidsmarkt met hetzelfde diploma op zak, verschillen op papier niet zoveel van elkaar. Maar ze hebben wel degelijk allemaal hun eigen talenten en vaardigheden. Daarom denkt werkgeversvereniging AWVN dat kandidaten meer kans maken op een baan als er beter wordt ingezoomd op deze kanten van een persoon. Met dit in het achterhoofd ontwikkelde AWVN samen met expertise- en leercentrum House of Skills het competentiepaspoort, een overzicht van je talenten en vaardigheden naast je opleiding en werkervaring.

Mbo-achtergrond

Een pilot werd opgezet om het competentiepaspoort, ofwel het skills-paspoort, te testen in de praktijk. HR-dienstverlener Eelloo ontwikkelde hiervoor de online tool waarmee het paspoort kan worden ingevuld. Het paspoort krijgt vorm door vragen te beantwoorden en een test te doen met betrekking tot werk en persoonlijkheid. Na het invullen rolt er een overzicht uit van alle vaardigheden, talenten en drijfveren van de werknemer en welke banen goed bij hem of haar zouden passen.

Menzies Aviation, verantwoordelijke voor de bagage, passage- en vrachtafhandeling op Schiphol, was vanuit Luchtvaartcommunity Schiphol als werkgever ‘proefpersoon’ in de pilot. In totaal vulden 92 werknemers het paspoort in. ,,Bij ons werken veel mensen met een mbo-achtergrond die zich enorm ontwikkelen binnen het bedrijf. Maar ze vinden het lastig om hun cv bij te houden”, zegt Peggy-Ann Vlug, HR-manager bij Menzies Aviation.

Jeugdtrainer

Daarom is Vlug erg blij met het skills-paspoort. ,,Het is een alternatief cv dat niet gebaseerd is op opleidingen, diploma’s en werkervaring maar op wat iemand écht kan. In het paspoort staan dingen die je niet zo snel uitgebreid op je cv zou zetten.” Dat een werknemer in zijn vrije tijd jeugdtrainer is, heel sociaal is en goed met kinderen om kan gaan, kom je meestal niet te weten als je alleen iemands cv bekijkt, zegt Vlug.

Het is niet de bedoeling dat medewerkers Menzies Aviation verlaten door het invullen van het paspoort. ,,We hopen niet dat ze ergens anders gaan werken. Het idee is dat ze hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze inzien waar hun verborgen talenten liggen zodat ze misschien een stapje hoger in het bedrijf kunnen komen. En misschien komen wij zo op een kandidaat voor een functie waar aan wie we anders niet hadden gedacht.”

Kinderschoenen

Volgens Menzies Aviation is het nog te vroeg om te zeggen of het skills-paspoort werkt. Maar de werknemers die aan de test hebben meegedaan vinden de tool in ieder geval nuttig. Ook platformmedewerker Jeroen Jonkers is te spreken over het paspoort. ,,Als je een baan zoekt, zou je er zeker wat aan kunnen hebben. De vragen over je persoonlijkheid geven een goed beeld van jezelf. Maar voor mij waren de resultaten eerder een bevestiging, ik weet al waar ik goed in ben. Misschien dat collega’s met wat minder zelfkennis er meer aan hebben”, zegt Jonkers.

Jonkers plaats nog wel een kanttekening bij het paspoort. Zo kreeg hij vragen over hoe hij in zijn werk omgaat met passagiers - de test was voor heel veel verschillende Schipholmedewerkers - terwijl hij zich alleen bezighoudt met het afhandelen van de vracht van vrachtvliegtuigen. ,,Het paspoort staat natuurlijk nog in de kinderschoenen, maar ik vind dat de vragen wel moeten aansluiten op de specifieke ervaring die je hebt, anders heb je niets aan de resultaten. Als de tool zich meer op het individu richt, dan zou je daar best mee de arbeidsmarkt op kunnen.”

Inzetten

HR-manager Vlug ziet in ieder geval voldoende in het competentiepaspoort om het breder te gaan inzetten. Zeker bij het zoeken naar kandidaten voor uitvoerende functies waarbij een diploma niet zoveel zegt over waar iemand precies goed in is. ,,Voor mij is de arts die heel goed aangeschreven stond, maar eigenlijk niet met mensen om kon gaan, een heel goed voorbeeld. Zo iemand zou eigenlijk ook een skills-paspoort in moeten vullen, alleen dan kan je zien of hij empathisch genoeg is voor zijn werk.”

Of Menzies Aviation het alleen voor mbo’ers gaat inzetten in de toekomst of ook voor hoger opgeleiden? ,,Het zou voor medewerkers van elk niveau nuttig zijn. In het paspoort draait het om dieperliggende kwaliteiten en die heeft iedereen.”

