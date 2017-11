Sollicitant voelt zich meer nummer dan persoon

Nederlandse werkzoekenden zijn niet bepaald positief over hun sollicitatie-ervaringen, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Persgroep Employment Solutions. Ruim 1000 werkzoekenden, die in het afgelopen jaar minimaal een keer hebben gesolliciteerd, zijn hiervoor gevraagd hun sollicitatieprocedures te beoordelen. Bijna 90 procent van hen heeft weleens meegemaakt dat er geen reactie komt op hun sollicitatie. Ook wordt de doorlooptijd van de procedures als te lang ervaren. Sollicitanten hebben het idee dat ze niet weten waar ze naartoe zijn. De sollicitatieprocedures van Nederlandse werkgevers krijgen slechts een 5,4 als rapportcijfer.

Onpersoonlijk

Solliciteren wordt door de ondervraagden als onpersoonlijk ervaren, juist wanneer ze menselijk contact op prijs zouden stellen. Werkzoekenden hopen na een sollicitatie op persoonlijk contact in de vorm van een e-mail of telefoontje. Maar als sollicitanten al antwoord krijgen, is dat vaak in de vorm van een gestandaardiseerde mail. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij meer als nummer behandeld worden dan als mens. ,,Kandidaten stoppen tijd in een sollicitatie en vinden dat zij recht hebben op een persoonlijke reactie van een potentiële werkgever,’’ zegt onderzoeker Garikai van Weydom. ,,De gestandaardiseerde mails die de sollicitanten vaak ontvangen wekken dan veel frustraties op.’’

Niet slim, als je bedenkt dat de economie aantrekt en werkgevers naarstig op zoek zijn naar mensen. ,,Bij bouwbedrijf Dura Vermeer is het wervingsbeleid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Ze wonnen er gisteren de Digitaal Werven-Award 2017 mee. De jury roemt de persoonlijke manier waarop sollicitanten door het bedrijf benaderd worden.

,,De economie draait op volle toeren, dus we groeien weer en hebben veel mensen nodig, vooral hogeropgeleiden. Die moet je aan zien te trekken.’’ zegt Glenn Metselaar, woordvoerder van Dura Vermeer. Het bedrijf past strategieën toe die ook webwinkels gebruiken om meer klanten te trekken. ,,Je moet laten zien wie je bent als bedrijf. Dat bereiken we via sociale media met onder meer onze LinkedIn-pagina en een eigen tv-kanaal op YouTube.’’ Het bedrijf zet daarnaast social advertising in om de juiste doelgroep van kandidaten te bereiken.

Chatfunctie

Als mensen de website eenmaal gevonden hebben, moeten ze er ook op blijven. ,,We kunnen precies bijhouden wat mensen op de site doen, waar ze op klikken en waar ze juist afhaken. Iets nieuws dat we willen invoeren, is een chatfunctie. Gelijk als mensen binnen zijn, kunnen we vragen of ze alles kunnen vinden of nog iets anders willen weten.’’

Alle digitale innovaties ten spijt, blijft persoonlijk contact uiteindelijk het belangrijkst. ,,Als de sollicitatie niet goed bevallen is, willen we weten waarom. Onze recruiters houden daarvoor contact met kandidaten. Elke dag zijn we bezig om de sollicitatie-ervaring te verbeteren.’’