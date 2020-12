Sollicitatie? Zo valt jouw cv in de smaak

De kwaliteit van brieven en cv’s is doorgaans niet best, merkt recruiter Jesse Geul, die sollicitatiecursussen en -trainingen geeft met zijn bedrijf 21jobs. „Het cv is de eerste indruk die je achterlaat, maar mensen schieten te veel in het donker. Ze lijken te denken: dit is nu eenmaal mijn cv, en die is voor alle vacatures hetzelfde. Maar je moet veel meer denken vanuit de vacature, want het is je doel om degene die jouw brief en cv leest te overtuigen.”

Er zijn volgens Geul veel slimme manieren om dat te doen. „Een fout die veel mensen maken is dat ze ervan uitgaan dat de ander wel weet wat hun werk inhoudt. Wees specifiek en stem je brief en cv af op de vacature. Je kunt hetzelfde cv op tien manieren opstellen en vormgeven, met totaal andere uitkomsten. Welke woorden gebruik je, wat voor opmaak, wat belicht je wel, wat laat je weg? Daar zit heel veel winst voor sollicitanten. Je hebt op elk onderdeeltje invloed.”

Deze drie dingen mogen volgens Geul in deze tijd niet ontbreken op je cv:

1. Het oog wil ook wat

De opmaak van je cv is heel belangrijk, zegt Geul. „Veel mensen zeggen: het gaat toch om de inhoud? Klopt, maar hoe je je cv vormgeeft, zegt ook heel veel over wie je bent. Een cv zonder kleur, opmaak en foto oogt ouderwets. Bij de oudere generatie zie je bijna alleen maar dat soort cv’s. Doe iets met de vormgeving. Ben je zelf niet creatief, kijk dan eens in Word, daar heb je tal van frisse formats.”

Een profielfoto is wat Geul betreft zeker een pre. „Zorg wel dat die foto een beetje zakelijk en professioneel is, want met een selfie kun je echt niet meer aankomen in deze tijd. Een professionele foto vertelt me dat je begrijpt hoe het werkt. Zeker nu, met alle online meetings, is dat relevant – we kennen allemaal die collega’s van wie je alleen de onderkin ziet tijdens het videobellen.”

2. Laat zien dat je jezelf ontwikkelt

Zelfontwikkeling is een van de belangrijkste eigenschappen die je volgens Geul kunt bezitten. „Ik zie het in steeds meer vacatures terugkomen. Logisch ook: veranderingen gaan supersnel, sneller dan opleidingen en boeken kunnen bijbenen. Het is in elke functie belangrijk dat je jezelf snel nieuwe dingen kunt aanleren. Kijk naar nu met corona bijvoorbeeld: hoe handig ben je met online meetings, hoe flexibel ben je als alles opeens verandert?”

Op je cv wil je daarom laten blijken wat je hebt gedaan aan ontwikkeling in de afgelopen paar jaar, zegt Geul. „Cursussen en opleidingen zijn duidelijk, maar onderschat ook hobby’s en interesses niet. De meeste mensen noemen ze helemaal niet, of ze blijven hangen in algemeenheden als ‘lezen, koken, sporten’. Wat voor soort boeken lees je, wat kook je graag, welke sport beoefen je? Dat kan veel zeggen over jou. Bijkomend voordeel is dat je er een leuk gespreksonderwerp mee creëert en mogelijk ook een klik. Als sollicitant sta je dan al 2-0 voor.”

3. Wees oplossingsgericht

Ook deze competenties worden volgens Geul steeds belangrijker. „Mensen die zich weten aan te passen en die vindingrijk zijn, kunnen heel ver komen.” Om deze skills aan te tonen op je cv, adviseert Geul een profielschets. „Die zie je steeds meer. Het is een korte beschrijving van wie jij bent en je kunt ’m toeschrijven op de vacature. De uitdaging zit hem erin dat je niet in de valkuil trapt van de holle frasen. Van enthousiaste, mensgerichte, teamplayende alleskunners heeft de wereld er al genoeg. Zég niet dat je oplossingsgericht bent, maar bedenk een korte situatie waaruit dat blijkt. Dat oogt veel geloofwaardiger en spreekt tot de verbeelding.”

