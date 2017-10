Serie: Na de burn-outCorelle Strikker (43) uit Hengelo heeft drie burn-outs doorstaan. "Ik vind het heel naar om te zeggen, maar het blijft op de loer liggen. Het is een sluipmoordenaar." In deze derde aflevering van de serie Na de burn-out vertelt Corelle hoe zij in een burn-out terechtkwam en hoe er weer uit.

Na bijna twintig jaar als directiesecretaresse gewerkt te hebben, is Corelle sinds een jaar haar eigen praktijk begonnen: persoonlijk ontwikkelingscoach, gespecialiseerd in dans- en lifecoaching. ,,Ik heb een hoop lessen moeten leren in het leven. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is om te luisteren naar je lichaam."

Als ze een dag hard gewerkt had en thuiskwam met hoofdpijn, ging Corelle toch sporten met een vriendin. "Omdat ik dat nu eenmaal had afgesproken. Ik wilde haar niet laten zitten. Altijd zette ik de ander op de eerste plek. Nog steeds heb ik een drive om overal het maximale uit te halen. Maar ook als coach moet ik af en toe nee zeggen. Alles draait om balans. In het weekend plan ik bijvoorbeeld maar één ding. Anders blijf ik hollen en heb ik geen tijd om adem te halen. Soms moet je nee zeggen tegen een ander en ja tegen jezelf."

Uitzieken

De eerste burn-out kreeg Corelle op haar 28ste. ,,Op de dag dat het fout ging, was ik al vroeg naar kantoor gegaan om een vergadering voor te bereiden. Ik liep met koffiekopjes naar de zaal, had m’n jas nog aan en de telefoon ging. Het zweet brak me uit. Ik heb tegen m’n collega’s gezegd dat ik een paar dagen moest uitzieken, maar ik ben nooit meer teruggekomen. Twee jaar lang heb ik niet gewerkt. Ik kon thuis niet eens aardappels, vlees en groente tegelijk klaarmaken. En toch stelde ik mijzelf steeds als doel: volgende maand ben ik weer aan het werk. Ik nam mezelf niet serieus."



Corelle volgde drie dagen in de week groepstherapie in het ziekenhuis. "Ik heb hier geleerd om assertiever te zijn en ik werd me bewust hoe mijn burn-out is ontstaan; langdurig roofbouw plegen op mijn lichaam, zonder dat ik het doorhad. Ik volgde ook danstherapie. Een therapievorm waarbij je vooral gaat ‘voelen’ en ‘ervaren’, zonder dat je daar woorden aan hoeft te geven. Toen ik weer aan het werk ging moest ik waken om ‘mijn oude ik’ niet te laten zien. Mijn werk en collega’s waren niet veranderd, maar ik wél. Ik was niet meer de Corelle die alles oplost, maar nu ook een keer nee zei."

Energie voor leuke dingen

"De tweede burn-out kreeg ik vier jaar later. Aanleiding was mijn huwelijk dat op het laatste moment niet doorging. Ik stortte me daarna volledig op mijn werk en vergat opnieuw mezelf." Ze ging weer in groepstherapie, overwon en toch belandde ze vijf jaar later in haar derde burn-out. "Zo erg. Waarom ging het nou weer mis? Dit keer ben ik met een coach aan de slag gegaan. Ik heb antwoord gekregen op de vragen; wie ben ik, wat wil ik nou écht en wat kan ik? Voorheen dacht ik precies te weten wat een ander van mij verwachtte en handelde daar ook naar."



"Nu heb ik voor mezelf gekozen. Ik kan mezelf zijn waardoor ik meer energie overhoud voor leuke dingen; ik speel weer piano, dans graag en ik heb voor een nieuw vak gekozen. Ik voel dat dit echt bij me past. Omdat ik heel gevoelig ben zie ik snel patronen waardoor mensen vastlopen in hun leven. Ik luister ook naar datgene wat niet wordt gezegd. Met mijn levenservaring en kennis help ik mensen die er zelf niet uitkomen. Ik vind het fantastisch om te zien dat mensen vaak al gedurende het coachtraject weer stappen zetten waar ze blij van worden. Dat geeft mij zoveel voldoening."