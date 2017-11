Spannend, solliciteren in het donker

,,Ga maar zitten, als je de stoel gevonden hebt." Jonas (25) is de proefpersoon die een sollicitatiegesprek bij Aldi heeft. In het pikkedonker. ,,Het is spannend", zegt Jonas tegen het Duitse persbureau DPA. „Je concentreert je enkel op de stemmen."

'Een blind date met Aldi', kopte de Duitse kranten. Op de banenbeurs in Keulen testte supermarktketen Aldi of solliciteren in het donker niet hét antwoord is op discriminatie. Je kunt in het donker niet afgaan op uiterlijkheden, het gaat enkel om wat iemand zegt.

Proef

HR-medewerker Sabine Grobara van Aldi Süd: ,,We willen een gesprek zonder vooroordelen – of die nu van de sollicitant komen of van de kant van het bedrijf.” In de gebruikelijke sollicitatieprocedure vraagt Aldi Süd nog gewoon naar naam en foto. De zogenoemde Blackbox is een proef, benadrukt Grobara.

Ook in Nederland zijn er proeven geweest, zoals bij de gemeente Den Haag. Zij deed vorig jaar een proef: zes maanden lang werden daar bijna 1.900 sollicitaties anoniem beoordeeld. De gemeente beschouwt de proef als geslaagd en schrapt sinds dit jaar naam, afkomst en leeftijd uit alle sollicitatiebrieven.

De gemeentes Arnhem en Zwolle zijn ook begonnen met het testen van anoniem solliciteren. In de brievenselectie zijn persoonsgegevens zoals naam en leeftijd niet te zien.

Liever een Duitser

Dat discriminatie plaatsvindt bij sollicitaties, bleek in september nog uit een groot Europees onderzoek. Ching en Klaus krijgen in Nederland eerder werk dan Kees. Chinezen, Zuid-Koreanen, maar vooral Duitsers laten de Nederlanders achter zich in de race om een baan. De onderzoekers stuurden deze zomer 11.000 fictieve sollicitaties op echte vacatures in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Spanje en Engeland. Behalve de naam en het land van herkomst verschilden de fictieve sollicitanten niet van elkaar.

In Duitsland verbiedt de Algemene Wet op Gelijke Behandeling sinds 2006 discriminatie bij het solliciteren, maar in de praktijk is het voor sollicitanten heel lastig om discriminatie te kunnen bewijzen.