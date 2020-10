Staatssecretaris paait oppositie met extra voordeel voor kleine en groene ondernemer

Investeringen in vergroening en duurzaamheid komen alsnog in aanmerking voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Ook voor kleinere bedrijven is er meer voordeel. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet lijkt daarmee een handreiking te doen naar de oppositie.

Met de BIK is de komende twee jaar in totaal een bedrag van 4 miljard euro gemoeid. De tijdelijke investeringsaftrek is bestemd voor bedrijven, maar stuit tot dusver op grote bezwaren bij veel oppositiepartijen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft in beide Kamers, moet D66-staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief op zoek naar steun.

Op Prinsjesdag leek het kabinet nog van plan ‘groene’ investeringen uit te zonderen van de BIK, omdat daarvoor al andere stimuleringsregelingen bestaan, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook leek het er toen nog op dat kleinere bedrijven naast de BIK zouden grijpen, omdat zij al recht hebben op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Cadeau

Oppositiepartijen zeiden toen te vrezen dat door die uitzonderingen vooral grotere bedrijven zouden profiteren van de BIK. Zij spraken tijdens de Algemene Beschouwingen van een ‘cadeau’ voor multinationals. GroenLinks zei daarnaast bang te zijn dat investeringen in ‘vieze’ en ‘oude’ industrie zouden worden gestimuleerd.

Vijlbrief heeft de BIK nu zo vormgegeven dat de geldende stimuleringsregelingen naast de BIK blijven bestaan. Zo kunnen kleinere ondernemers of bedrijven die investeren in vergroening dubbel profiteren. Daar komt bij dat bedrijven voor een investering tot 5 miljoen euro een hogere korting krijgen (3 procent) dan voor investeringen boven dat bedrag (2,44 procent). Door dit onderscheid is de verwachting dat 60 procent van het BIK-budget van 2 miljard euro bij het mkb (tot 250 werknemers) terechtkomt.

Alleen investeringen boven een bedrag van 1500 euro per bedrijfsmiddel (zoals een machine of bestelbus) komen in aanmerking voor aftrek. De aanvraag moet in totaal meer dan 20.000 euro bedragen.

Verhuurdersheffing

De komende weken zal moeten blijken of oppositiepartijen de BIK nu kunnen steunen. De PvdA zei eerder liever te zien dat het kabinet de verhuurdersheffing schrapt om zo meer investeringen in de woningmarkt los te trekken. Het kabinet zegt echter ook in andere sectoren investeringen aan te willen jagen. GroenLinks is verder bang dat de BIK vooral investeringen zal stimuleren die bedrijven ook zonder aftrek wel zouden hebben gedaan. Om zicht te krijgen op de effectiviteit, laat Vijlbrief het Centraal Planbureau daarom berekenen wat de opbrengst is.

