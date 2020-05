Stagiairs in coronatijd: ‘Studievertraging niet altijd te voorkomen’

Veel stages liggen stil door de coronacrisis. Volgens onderzoeksbureau Intelligence Group is het aantal stageplaatsen in Nederland zelfs gehalveerd. Kunnen studenten ondanks corona nog wel op tijd afstuderen?

Het aantal stages is sinds de intelligente lockdown vanwege corona flink afgenomen, laat een onderzoek van Intelligence Group zien. Vergelijken met vorig jaar is een halvering te zien. Volgens de MBO Raad is er geen algemeen beeld te schetsen van hoe het momenteel met de stages is gesteld. ,,Het onderwijs gaat gewoon door. Maar veel stages zijn wel stopgezet, alleen geldt dat niet voor alle”, zegt woordvoerder Marije Hulsbosch.

Duitsland



De stages van vier studenten Verpleegkunde van het ROC van Twente gaan wel gewoon door. Sinds februari wonen ze in Duitsland, waar ze nog wel stage kunnen lopen, in totaal twintig weken stage in het Universitätsklinikum Münster. Het is een bijzondere tijd om stage in te lopen. ,,Op mijn afdeling zijn niet zo heel veel patiënten meer, dan duurt een dag wel lang. Maar aan de andere kant kunnen we de patiënten die er wel zijn meer aandacht geven”, zegt Lotte Baak (20), stagiair op de kno-afdeling.



Het ROC van Twente benadrukt dat de stageplaatsen voor hun studenten niet zijn verdwenen ,,Het is niet zo dat het aantal stageplekken is gehalveerd. Veel stages zijn stopgezet en uitgesteld en dat percentage ligt nog veel hoger, dan hebben we het bij ons over ruim 70 procent”, zegt Els van Riel, woordvoerder van ROC van Twente.

Dat betekent een unieke kans voor de studentes. De coronacrisis is afschuwelijk, maar hierdoor leren ze nu wel dingen waar in een normale situatie minder ruimte voor is. Lori Jansen (19), stagiair orthopedie: ,,Het is nu jouw taak om de patiënten extra aandacht te geven, daar zou je normaal gesproken geen tijd voor hebben.”

Unieke kans

Bij Noëlle Veldscholten (19), stagiair verpleegkunde beenmergtransplantatie, gaan alle operaties wel gewoon door. ,,Die kun je niet cancelen, dat is geen optie.” Toch blijft het een gekke tijd. Lori Jansen (19), stagiair orthopedie: ,,Je hebt de hele dienst een mondkapje op en je moet natuurlijk anderhalve meter afstand houden voor zover dat kan.”

De vier studentes hebben geluk gehad, want niet alle stages van hun opleiding gaan door vanwege corona. Lotte: ,,De stages van twee studiegenoten die ook in dit ziekenhuis zaten, zijn per direct stopgezet.” Manon Oude Luttikhuis (20), stagiair orthopedie en neurologie: ,,Zij zijn direct teruggehaald naar Nederland, dus wij hebben geluk gehad.”

Elektrotechniek

Stagiairs van het ROC in de retail, evenementenbranche, contactberoepen en horeca hebben minder geluk. Van Riel: ,,Deze branches zijn echt de dupe van de coronacrisis, daar zitten de grootste problemen voor de stagiairs.” In een aantal branches gaat het reguliere werk en dus ook de meeste stages van het ROC wel gewoon door. ,,In de bouw, metaal- en elektrotechniek zijn nauwelijks stages gestopt. Hetzelfde geldt voor de zorg, uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen.”

De school is bezig met kijken naar oplossingen voor de probleembranches. ,,We bekijken per student wat nodig is om de opleiding goed af te kunnen ronden. Sommige studenten hadden bijvoorbeeld al voldoende uren stage gelopen en de opdrachten afgerond, zij kunnen afstuderen”, zegt Van Riel. Voor sommige andere studenten voor wie de stages nu even zijn stopgezet worden vervangende opdrachten geregeld die online gedaan kunnen worden.

Prioriteit

Diploma’s moeten gewoon gehaald kunnen worden, dat vindt ook de MBO Raad. ,,We streven naar maatwerk voor studenten die op het punt stonden hun diploma’s te halen maar hun stage moesten afbreken. Per individu wordt gekeken of ze hun leerdoelen hebben gehaald en de vraag gesteld: is diegene zijn diploma al waard?”, zegt Hulsbosch van de MBO Raad.

Voor mbo-studenten die aan het begin van hun studie zitten, wordt gekeken of de stages verschoven kunnen worden. Studenten van de koksopleiding kunnen ter vervanging bijvoorbeeld onderdelen van de studie eerder maken die voor later gepland stonden, zoals (online) opdrachten. Hulsbosch: ,,Het doel is het voorkomen van studievertraging, maar garanderen dat dat niet gebeurt kunnen we niet.”

De vier stagiairs in het Duitse ziekenhuis zouden in ieder geval niet graag hun stage willen onderbreken, dat levert ze immers veel studievertraging op. Lotte: ,,We zitten nu allemaal in ons examenjaar en dat zou betekenen dat we niet deze zomer af kunnen studeren.”

