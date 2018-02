'Stel een gedragscode in voor verliefde collega's'

Veel Nederlanders ontmoeten hun partner via het werk. De liefde is een mooi iets, maar verliefd worden op een collega kan knap lastig zijn.

Heb jij jouw Valentijn ontmoet via werk? Of is hij of zij zelfs je collega? Je bent zeker niet de enige. Volgens gegevens van het CBS heeft 4 procent van de werkenden in Nederland – toch 300.000 mensen – een relatie op de werkvloer.

Maar liefde en werk is soms niet de meest handige combinatie, ervaart ook Annelies van der Velden, vertrouwenspersoon en mediator bij Zorg van de Zaak. ,,De beginfase – je ziet elkaar buiten werk om maar hebt nog niet echt een relatie – is een vaag tussengebied. Je weet bijvoorbeeld nog niet eens of er wel toekomst in de relatie zit. Moet je het dan wel al melden?’’

Duidelijke afspraken

Je baas heeft niets te zeggen over jouw privéleven, maar hij of zij moet wel zorgen dat de productiviteit of werksfeer niet lijdt onder liefde op het werk. ,,Werkgevers kunnen het beste een gedragscode instellen. Zo kun je aangeven wat er van werknemers verwacht wordt op dit gebied. Dat is eerlijk voor iedereen.’’

Quote Gebruik de werkmail en -telefoon alleen voor zakelijke gesprekken Annelies van der Velden

Verliefde werknemers moeten vooral duidelijke afspraken maken over hoe ze met elkaar omgaan op de werkvloer. Ook al ben je tot over je oren verliefd, je zal je moeten inhouden. ,,Het speelt zich allemaal binnen werktijd af. Zorg daarom dat je elkaar niet te veel tegenkomt en gebruik de werkmail en -telefoon alleen voor zakelijke gesprekken.’’

Wat doe je als collega’s vragen gaan stellen? ,,Als je zwijgt, gaan mensen juist speculeren. Zeg er iets over, maar blijf op de vlakte, bijvoorbeeld, ‘Ja, we gaan uit. Verder is er nog niets aan de hand.’’’ Een minder goed idee is doen of je neus bloedt. ,,Als je zegt dat er niks speelt en je meldt daarna toch dat je een relatie hebt, vinden mensen dat je gelogen hebt.’’

Machtsverhouding

Gevoelens hebben voor een collega is al ingewikkeld genoeg. Het wordt alleen maar lastiger als hij of zij niet je gelijke, maar je leidinggevende of ondergeschikte is. In zo’n geval kan Van der Velden duidelijk zijn. ,,De gedragscode zou moeten vermelden dat niet de bedoeling is, niet alleen vanwege het verschil in machtsverhouding tussen de twee. Als zo’n relatie ontstaat op de werkvloer, kunnen collega’s zich namelijk ook onveilig gaan voelen’’, stelt Van der Velden. ,,Ze zijn bang dat wat ze tegen die collega zeggen, doorverteld wordt aan de baas. Of vrezen dat die collega voorgetrokken wordt of misschien zelfs mee mag beslissen over het lot van de anderen.’’

Quote Wordt het te moeilijk om te onderdrukken, dan moet je zorgen dat je overgeplaatst wordt Annelies van der Velden

Kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan, dan is er maar één oplossing. ,,Wordt het te moeilijk om te onderdrukken, dan moet je zorgen dat je overgeplaatst wordt.’’

Hetzelfde wereldje

Met alle mogelijke beren op de weg zou je het haast vergeten, maar de liefde blijft iets moois, zegt ook Lilian Woltering, deskundige op het gebied van zakelijke omgangsvormen. ,,Het is logisch dat mensen elkaar ontmoeten op het werk. Het grootste deel van de dag ben je immers daar. Omdat je in hetzelfde wereldje zit, heb je ook al wat gemeen’’, meent zij. ,,De relaties die op het werk ontstaan, houden vaak ook stand. En verliefd zijn is toch ook superleuk? Als je duidelijke afspraken maakt met elkaar, moet het gewoon kunnen.’’

Stel, je collega en tevens persoon van je dromen weet het nog niet. Hoe laat je je interesse het beste blijken? ,,Kies een moment waarop er niet gewerkt wordt – de lunch of als iedereen naar huis gaat – en neem diegene apart. Zeg iets als, ‘Niet schrikken, maar ik vind je eigenlijk wel leuk. Zullen we een keer wat afspreken.’ Het kan zijn dat die persoon al een vermoeden had – vaak voel je dat zelf ook wel aan – maar het komt ook wel voor dat iemand het totaal niet aan ziet komen. Dat je misschien wordt afgewezen, is een risico dat je moet nemen.’’

Stoute schoenen

Hoe los het e-mailverkeer tussen collega’s ook mag zijn op je werkplek, je moet hem of haar zeker niet op die manier benaderen. ,,Al het e-mailverkeer wordt immers opgeslagen in het netwerk.’’

Zie je een collega zitten, dan lijkt Valentijnsdag de perfecte gelegenheid om hem of haar de liefde te verklaren. ,,Je kan gerust een kaart op iemands bureau te leggen, maar kijk uit als je dat anoniem doet. De kans is groot dat iemand gaat roepen, ‘Kijk nou, iemand is verliefd op mij,’ en dat iedereen er op af stormt en gaat bedenken wie het is. Zeker op een grote afdeling loopt dat snel uit de hand. Wil je toch een kaart sturen, zet dan gewoon je naam erbij. Trek de stoute schoenen aan.’’