Stelletje gezocht dat deze zomer Iers privé-eiland wil beheren

Wat doet een... Automon­teur René: ‘Als ik merk dat een van de jongens een slechte dag heeft, controleer ik de auto extra’

16 januari Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: autotechnicus René IJsselmuiden (30) bij Jaguar Land Rover dealer Kimman.