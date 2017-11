Te laag salaris? Ik zoek wel een andere baan

In 2015 accepteerden we nog heel wat meer salarisverlaging in ruil voor het behoud van werk, een vast contract of een leukere baan. Maar in twee jaar kan veel veranderen. Meer werk en hogere prijzen zorgen er voor dat een lager salaris eigenlijk geen optie meer is.

Het salaris doet er weer toe. Nu de vacaturebanken vollopen, de huizenprijzen de pan uit rijzen en veel lonen op slot zitten, wordt er niet langer genoegen genomen met minder salaris in ruil voor betere arbeidsvoorwaarden. Uit het Nationale Salarisonderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit blijkt dat een salarisverlaging een no go area is geworden, zeker in vergelijking met twee jaar geleden. Ook al staan er mooie voorwaarden tegenover, of behoud van een baan, de Nederlander wil niet langer dat er aan zijn salaris wordt getornd.

,,Het gaat goed met de economie”, zegt onderzoeker Jaap van Muijen, samen met Eric Melse opsteller van het Nationale Salarisonderzoek. ,,Ik denk dat mensen minder bang zijn geworden hun baan te verliezen. Bijna niemand gaat erop vooruit terwijl het leven toch duurder wordt voor veel mensen. Dan wordt het salaris vanzelf belangrijker.''

Uit het Nationale Salarisonderzoek blijkt dat een salarisverlaging in ruil voor het behoud van een baan, leuker werk, een hoger pensioen of een vast contract eigenlijk niet meer wordt getolereerd door de Nederlander. Accepteerde men in 2015 nog 3 procent salarisverlaging in ruil voor het behoud van een baan, in 2017 wil men nog ongeveer 1,5 procent salaris inleveren voor behoud van werk. De animo om loon in te leveren in ruil voor een vast contract is nog minder. Dat was al zo in 2015 toen de Nederlander ongeveer 1,5 procent salaris wilde inleveren in ruil voor een vast contract, nu is het minder dan een procent van het salaris dat omlaag mag voor een vast contract.

Huis kopen

,,Een lager salaris wordt niet zo makkelijk meer geaccepteerd,'' aldus Jaap van Muijen, professor in de psychologie op de Nyenrode Business Universiteit. ,,Maar je moet wel onderscheid maken tussen de groep die al goed verdient, die zullen de secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker vinden, en de groep die jong is en bijvoorbeeld domweg te weinig verdient om een huis te kunnen kopen. Zeker voor jongeren is Amsterdam onbetaalbaar geworden. In zulke gevallen accepteer je niet snel een lager salaris. En het is gewoon makkelijker geworden om werk te vinden. Kijk alleen al hoe lang je moet wachten voordat een klusser bij je aan de slag kan en ook IT-vacatures staan steeds langer open. Mensen hebben weer een alternatief.''



Toch zit er ook een tegenstrijdigheid in het onderzoek, constateert Van Muijen. Er is in veel gevallen ontevredenheid over het salaris. Er is ook behoefte aan personeel. Toch is het percentage mensen dat op zoek gaat naar een nieuwe baan gedaald. In 2015 had nog 38 procent de intentie om weg te gaan, dat is gedaald naar 35 procent. De groep die daadwerkelijk actief zoekt naar iets anders is gedaald van 28 procent in 2015 naar ongeveer 25 procent in 2017. Van Muijen: ,,Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de lonen vastliggen op veel plekken. Als docent verdien je overal hetzelfde, in de zorg ook. Maar werkgevers kunnen toch lering trekken uit de resultaten van het onderzoek. Moest je personeel eerder nog lokken met goede voorwaarden, nu kan salaris dus ook een manier zijn om personeel aan te trekken. Geld doet er weer toe.''

'De huur moet ook betaald worden'

Paolo van Kronenburg (40): ,,Ik heb vorig jaar te snel een baan geaccepteerd om toch maar werk te hebben. Daar ben ik in september mee gestopt. Ik zoek werk als online marketing specialist. Dat is een functie waar ik al heel wat jaren ervaring in heb. Je kunt in mijn werk voor bedrijven werken en dan doe je alleen de marketing voor het product van dat bedrijf en je kunt voor bureaus werken die meerdere opdrachtgevers hebben. Ik zoek nu specifiek werk bij een bureau omdat dat dus afwisselender is. Voorheen werkte ik voor bedrijven, daar ligt het salaris gemiddeld wat hoger dan bij bureaus. Toch accepteer ik niet zo maar een lager salaris. Het moet wel kloppen. Wat meespeelt is of het werk wat dichter bij huis is, want ik heb vijftien jaar veel gereisd voor mijn werk, en of het een uitdagende functie is. Ik heb in mijn zoektocht al een functie afgewezen waar het salaris één van de factoren was om de functie niet te nemen. Ik reageer ook niet op functies waar het salaris me echt te laag lijkt. Ik heb een ondergrens, de huur moet ook betaald worden en het salaris moet passen bij het gemiddelde salaris van iemand met mijn ervaring en leeftijd. Ik heb geen hoge eisen, maar ik ben wel iets kritischer dan in de periode dat er minder vacatures waren.”

Volledig scherm Ook online marketing specialist Paolo van Kronenburg accepteert niet zomaar meer een lager salaris. © Koen Verheijden