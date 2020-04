(Thuis)werkplek opruimen met Marie Kondo: als je niet blij wordt van een bestand, kan het weg

Marie Kondo, wie kent haar niet? Of je nu aanhanger bent van haar minimalistische opruimmethodes of er juist niets van moet hebben, de laatste jaren is ze hoe dan ook uitgegroeid tot een fenomeen. Haar Netflixserie Tidying Up with Marie Kondo was een hit, haar boeken zijn bestsellers. In Nederland leidde dat bijvoorbeeld al tot een flinke stijging in het aantal opruimcoaches: in 2014 waren dat er 17, vorig jaar verdienden 74 mensen hier hun brood mee. Op dit moment zijn er ook acht ‘certified consulants’ in Nederland, zij brengen de ‘KonMari’-methode in de praktijk.