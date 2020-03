Thuiswerken in tijden van corona: hoe dan?

Thuiswer­ken, maar toch samen lunchen: dit bedrijf laat bij alle collega’s pizza bezorgen

20 maart Onderling contact houden met je collega’s is nog best lastig als je allemaal verplicht thuiswerkt. Bij adviesbureau Involve zijn ze zo gehecht aan de maandelijkse gezamenlijke lunch dat ze deze traditie ook vanuit huis voortzetten. Het bedrijf laat bij alle werknemers pizza of een andere lunch naar keuze bezorgen.