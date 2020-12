Thuiswerkende ouders: voorkom stress met deze tips

1. Maak een planning

Het is belangrijk om per dag een goede planning te maken. Maar wees realistisch. ,,Je kunt een hele to-dolijst hebben voor de werkdag, maar een kind houdt zich daar echt niet aan’’, zegt Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders. Zij adviseert om elkaar te helpen. Als jij wél in staat bent om je werk te doen, kun je wat taken van een collega overnemen. Ouders kunnen meters maken op het moment dat de kinderen een middagdutje doen, of ’s ochtends vroeg, voordat ze wakker zijn.



2. Word creatief

Denk eens aan luisterboeken of laat je kinderen helpen met opruimen. Marjet Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders geeft tips voor als de kinderen wél wakker zijn.



3. Verdeel de taken

Felix Rothuizen (45) werkt voor een klantenservice en deed dat eerder dit jaar ook vanuit huis. Hij heeft drie kinderen: een zoon van 11 en een tweeling van 4 jaar. Zijn tip: in koppels werken. ,,Mijn vrouw is ondernemer en probeert haar zaak staande te houden, ik probeer hier thuis de boel een beetje te runnen.’’ Ook twee andere ouders delen hun ervaringen.



4. Voorkom discussies

Een vast ritme met wisselende activiteiten zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij of zij kan verwachten. Het voorkomt ook oeverloze discussies, merkte verslaggever Machteld van Hulten eerder dit jaar. Zo hield zij de kinderen bezig en tevreden, zonder een eindeloze YouTube- en gamemarathon.



5. Schakel hulplijnen in

Sommige ouders gaat het prima af om de kinderen thuis les te geven, anderen ervaren stress en onzekerheid. Gerda Groen van Home-Start Nederland adviseert de laatste groep ‘hulplijnen’ te zoeken. Bijvoorbeeld bij vrienden, opa’s, oma’s of anderen.



6. Zorg voor balans werk-privé

Door steeds ‘aan’ te staan raak je overbelast, waarschuwt psycholoog Tamara Bavius. ,,Thuiswerken hoeft niet stressvol te zijn. Ook voor de coronacrisis kozen werknemers ervoor om af en toe iets thuis af te maken. Dan was dat echter een keuze. Nu gebeurt het plotseling en is het van boven opgelegd. Dat doet een groot beroep op ons vermogen ons aan te passen en dat zorgt voor spanning.’’



7. Wees niet te streng voor jezelf

Stel je verwachtingen bij, raadt psycholoog Thijs Launspach aan. Kinderen of niet, van zo’n lockdown kun je je machteloos en doelloos gaan voelen. Launspach deelt tips uit de vorige lockdown over hoe we in zo’n crisissituatie ons hoofd koel kunnen houden en een dipje kunnen voorkomen.



Albert Heller is vader van drie kinderen en liet in maart door middel van vlogs zien dat thuiswerken met kinderen niet altijd gemakkelijk is.

