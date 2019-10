Topman ontslagen na seksuele ‘grap’ met banaan tijdens teametentje

Een topman van een bedrijf uit Beesd is onlangs ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover een ondergeschikte medewerker. Tijdens een teametentje in Utrecht sommeerde hij de vrouw een gebakken banaan op suggestieve wijze in haar mond te nemen en maande hij collega’s het voorval te filmen.

Het incident gebeurde afgelopen maart bij een etentje van het bedrijf toen het dessert, gebakken banaan, werd rondgedeeld aan tafel. De man, die destijds de functie van vice-president bekleedde, bood de vrouw een banaan aan. ‘Mevrouw X’, zoals de vrouw in rechtbankdocumenten wordt aangeduid, sloeg het aanbod af. ,,Ik zei, ‘nee dankjewel, ik hoef er geen een en ik wil hem ook niet op mijn bord leggen tussen de restjes van het diner’.’’ Maar de man bleef aandringen. ,,Ik nam de banaan aan en legde hem op mijn lepel. Vervolgens zei hij me de banaan in zijn geheel op te eten, hem in mijn mond te stoppen – als in deep throat – en toen riep hij, film haar, film haar.’’

Lees ook Helft zorgpersoneel kampt met ongewenst gedrag Lees meer

Niet de eerste keer

De vrouw werkte niet mee aan de ‘grap’. Na het etentje diende ze een klacht in bij de HR-afdeling van het bedrijf. Dit was niet de eerste keer dat de man haar had lastiggevallen, gaf ze aan. Eerder, op een zakenreis naar Praag, had hij zich in een club aan haar opgedrongen en daarbij expres een drankje op haar kleren gemorst. ,,Hij zei, ‘ik wil het en ik weet dat jij het ook wil’. Ik zei niets terug, ik ging weg, naar boven. Boven ging ik bij wat andere collega’s aan de bar staan toen hij aan mijn rechterzijde kwam staan. Onmiddellijk voelde ik zijn hand onder mijn jasje op mijn billen. Toen liet ik het jasje van mijn schouders zakken en ging naast een collega aan een tafeltje zitten. Ik vroeg een andere collega om aan de andere kant te gaan zitten.’’

De man was al sinds 1993 werkzaam bij het bedrijf. Vanaf 2007 bekleedde hij meerdere internationale functies. Tot zijn ontslag verdiende hij een maandsalaris van 15.341 euro bruto. Wat er is Praag zou zijn voorgevallen, ontkent hij. ,,Ik herinner mij dat niet zo, zo ben ik niet’’, verklaarde hij in een aandeelhoudersvergadering afgelopen mei.

Alcohol

Het voorval in Utrecht zegt hij diep te betreuren. ,,Ik kan niet uitleggen waarom ik die dingen zei. We hadden het allemaal naar ons zin. Er was wat alcohol in het spel. Dat moet mijn gedrag beïnvloed hebben. Ik had nooit de intentie iemand te beledigen.’’

Quote Er was wat alcohol in het spel. Dat moet mijn gedrag beïnvloed hebben. Ik had nooit de intentie iemand te beledigen De ontslagen topman

Voor de rechter probeerde de man aan te tonen dat een redelijke grond voor ontslag ontbrak. De rechter was het daar niet mee eens en beoordeelde het voorval in Utrecht als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat de man ontslagen is vanwege ernstig verwijtbaar gedrag, heeft hij geen recht op een volledige transitievergoeding.

Wel kent de rechter hem een gedeeltelijke vergoeding toe van 150.000 euro bruto omdat de man spijt heeft betuigd en tot het incident toe een onberispelijke staat van dienst had. Bovendien hield de rechter er rekening mee dat de man destijds onder zware persoonlijke omstandigheden te lijden had door het overlijden van zijn zoon.

Om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan, proberen Amerikaanse bedrijven vrouwvriendelijke werkplekken te maken: