Topvrouw van het jaar: ‘Ik stond te shaken op mijn benen’

Deze mensen zijn voor hun werk vaker op reis dan ze thuis zijn

11:07 Vliegen naar Las Vegas en Hongkong, zonnen op het strand in Mexico, eten in lokale restaurantjes, slapen in fijne hotels en er nog voor betaald worden ook. Dat klinkt als de ideale baan. Deze drie werknemers vliegen voor hun werk de hele wereld over, wat ‘gaaf’ maar ook soms eenzaam en vermoeiend is.