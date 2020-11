Tweede Kamer bekvecht over thuiswerken: ‘U moet zich kapot schamen’

Volgens de VVD en de negen andere fracties moeten Kamerleden het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk thuis te werken, zoals het kabinet in coronatijd van alle Nederlanders vraagt. De Eerste Kamer werkt al een paar weken met zo’n digitale presentielijst. De motie van Veldman was ondertekend door onder anderen Pieter Heerma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie).



Maar PVV-leider Geert Wilders reageerde als een wesp gestoken toen Veldman zijn voorstel deed. ,,U moet zich kapot schamen’’, fulmineerde Wilders. ,,U werkt hier drie dagen per week voor 6000 euro netto per maand. En dan zegt u tegen Nederland: ik ga liever thuis zitten Netflixen. Ik ga liever thuis in m’n nest liggen.’’