Vakantiegeld in tijden van corona: dit kun je ermee doen

Vakantiegeld is een leuk extraatje, dat meestal wordt gebruikt voor het betalen van een mooie reis, maar voorlopig zijn vakanties buiten Nederland nog even onzeker. Wat kun je nu het best doen met je geld? Dit zeggen experts.

De meeste werknemers krijgen rond mei hun vakantiegeld, ongeveer acht procent van het brutoloon. Stel, je krijgt vakantiegeld, maar je denkt voorlopig niet op vakantie te gaan, dan is het belangrijk dat je het niet op een lopende rekening laat staan, waarschuwt Karin Radstaak, woordvoerder van het Nibud. ,,Anders riskeer je dat het opgaat aan de alledaagse zaken, zoals boodschappen. Dat zou zonde zijn. Sluis het daarom door naar een andere rekening.’’ Bedenk bovendien wat je ermee wilt gaan doen. ,,Door het geld een doel te geven, is het ook makkelijker daaraan vast te houden’', meent ING-woordvoerder Karin van der Pol.

Vakantie

Je kunt met je extra geld natuurlijk alsnog op vakantie te gaan. Dat is wat Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit en ook wel de ‘geluksprofessor’, adviseert. ,,Ik zou nog even afwachten. De meeste landen in Zuid-Europa willen echt graag geld verdienen, dus waarschijnlijk kunnen we deze zomer wel weer naar het buitenland. Als dat niet gaat lukken, probeer dan een vakantiegevoel te krijgen in eigen land. Spendeer je geld aan een stedentrip, of ga een week fietsen in de provincie. Kortom: spendeer je geld aan ervaringen met anderen. Dat is waar we het gelukkigst van worden, niet de spullen of kleren. Daar hebben we allemaal al genoeg van.’’

Quote Eigenlijk zou je nu juist je vakantie­geld uit moeten geven. Behalve natuurlijk als je verwacht je baan te gaan verliezen Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie

Sparen

Een andere optie is sparen. Iets waar aardig wat mensen voor kiezen dit jaar. Maar liefst vier op de tien wil zijn vakantiegeld op een spaarrekening te zetten, blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl. Al is ‘iets willen’ wel anders dan het ook doen, nuanceert Radstaak. ,,Sparen blijkt in de praktijk best lastig. Het kan verleidelijk zijn het geld uit te geven.’’ Volgens Dijksterhuis hoeven we niet ineens te gaan sparen. Juist niet, want we moeten de economie er weer bovenop helpen. ,,Dat lukt niet als je nu op je geld gaat zitten. Eigenlijk zou je nu juist je vakantiegeld uit moeten geven. Behalve natuurlijk als je verwacht je baan te gaan verliezen.’’

Voor wie verwacht zijn baan te verliezen is het advies sparen, benadrukt ook Radstaak van Nibud. ,,Stel, je zit in een situatie waarin je niet zeker weet of je inkomen blijft, of je werkt in een branche die vermoedelijk klappen gaat krijgen, zet je geld dan weg. Alleen denk ik niet dat het beetje vakantiegeld genoeg zal zijn om langdurige werkloosheid te dekken.’’ Daarom is het advies altijd een buffer te hebben. Het Nibud adviseert maandelijks zo’n 10 procent van je loon weg te zetten. ,,Dat klinkt als veel en dat is het ook. Kijk daarom wat jij wél kunt missen, bijvoorbeeld je vakantiegeld.’’

Sparen is momenteel niet gunstig, vanwege de lage rente, geeft Esther Marcus, woordvoerder van ABN Amro toe. ,,Maar het is alsnog goed voor iedereen die een te kleine buffer heeft voor onverwachte uitgaven.’’ Bovendien kun je beleggen. Dat kan vanaf 50 euro, dus ook met je vakantiegeld, meent Marcus. ,,Beleggen kan meer rendement opleveren dan sparen, maar het is niet zonder risico’s. Je kunt ook een deel van je inzet verliezen.’’

Quote Stel je wilt al heel lang iets aan je huis doen en je gaat toch niet op vakantie, dan is dat een leuk doel Karin Radstaak, Nibud

Huis

Tot slot is het aflossen van een hypotheek een optie, om je maandlasten te verlagen. Of het afbetalen van eventuele (dringende) schulden. Dat laatste heeft absoluut prioriteit, vinden alle experts. Uit voorgaande onderzoeken van Nibud blijkt dat mensen hun vakantiegeld - naast dat ze het spenderen aan vakantie, of op de bank zetten - vaak gebruiken voor het afbetalen van schulden. Dat kan Radstaak alleen maar toejuichen. Ze vindt het verstandig, ook voor je gemoedstoestand. ,,Dan ga je maar even niet op vakantie. Het gevoel dat je ervan af bent, kan net zo rustgevend zijn.’’

Een andere optie is het vakantiegeld investeren in je woning. ,,Gebruik het om je woning op te knappen, verbouwen of verduurzamen. Stel, je wilt al heel lang iets aan je huis doen en je gaat toch niet op vakantie, dan is dat een leuk doel. Zo creëer je een ‘vakantie in eigen huis’. Ik denk dat je daar veel profijt van hebt. Juist nu.’’

Corona

Vakantiegeld is een leuke extra, maar of alle mensen in loondienst het ook gaan krijgen dit jaar is nog even de vraag. Meer dan een half miljoen werknemers zegt dat de werkgever hen geen vakantiegeld wil uitkeren in verband met de coronacrisis. Een nog grotere groep weet nog niet of ze deze maand vakantiegeld krijgen.