Vakkenvuller Jan (33) moest tot woede van heel het land bonus inleveren. Dit is hoe het afliep

Maar hoe is het Jan (33) na de hectische weken in december vorig jaar vergaan? Herkend wordt hij niet meer. In de dagen kort na zijn optreden in de talkshow van Beau gebeurde dat nog wel. Wildvreemden hadden hem op televisie gezien en deelden zijn verdrietige verhaal. De overheid kortte zijn uitkering vanwege een bonus van zijn baas. Jan werkt al jaren voor een supermarkt in Ede en zijn baas wilde hem voor 12,5 jaar trouwe dienst een extraatje geven.