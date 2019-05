Vast contract, eigen huis en gezin: twintiger bereikt mijlpalen steeds later

Voor twintigers is een flexibele arbeidsmarkt in 2018 steeds gewoner geworden. De gemeente Amsterdam vindt dat dusdanig vervelend dat het begin dit jaar besloot paal en perk te stellen aan flexwerk. Voortaan mag hooguit 10 procent van het gemeentepersoneel uit uitzendkrachten bestaan. Wethouder Touria Meliani (Personeel & Organisatie) wil 300 flexwerkers die al jaren voor de gemeente werken in vaste dienst nemen.



Van de flexwerkers bij de gemeente zitten vooral de circa 1750 uitzendkrachten in een kwetsbare positie, zo blijkt uit onderzoek dat de wethouder heeft laten doen. Ze zitten in de lagere loonschalen, twintigers en dertigers zijn oververtegenwoordigd. Meliani: ,,Juist in de periode van hun leven dat ze bestaanszekerheid nodig hebben, omdat ze een huis willen kopen of een gezin willen stichten. Het is niet goed als mensen die voor ons werken lang in onzekerheid zitten.”



De wethouder belooft nu beterschap. Voortaan krijgen uitzendkrachten na twee jaar een vaste aanstelling, niet meer pas na 3,5 tot 5 jaar. Na zes maanden mogen ze solliciteren op interne vacatures en ze krijgen meer loopbaanbegeleiding. En ze krijgen een kerstpakket. ,,Hartstikke logisch eigenlijk, maar je moet het wel doen.”